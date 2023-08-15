Epözdemir ‘mayasız ayini’ iddiasından pişman: “Keşke ‘Yahudi’ kelimesini kullanmasaydım, ‘Mayasız ayini’ demeseydim”

Münevver Karabulut cinayeti davasında Karabulut ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, cinayetin nedeninin “Yahudilerin yaptığı mayasız ayini” olabileceğini söylediği sözler nedeniyle tepki görmüştü.

Epözdemir, “mayasız ayini” iddiasının kendi görüşü değil mahkemenin üzerinde durduğu senaryolardan biri olduğunu belirterek kendisini savunmuştu.

Ancak Serbestiyet dün (14 Ağustos), Epözdemir’in 2012 yılında katıldığı bir televizyon programında cinayetin nedeninin “mayasız ayini” olabileceği iddiasını mahkemeye kendisinin sunduğunu anlattığı bölümü haberleştirmişti.

2023- Rezan Epözdemir: “Mayasız ayini mahkemenin üzerinde durduğu senaryolardan, benim görüşüm değil" 2012: Yargılamanın safahatı sırasında mahkemeye sunduk, ‘Mayasız ayini olabilir’ dedik." 🔺Epözdemir, konuyla ilgili sözlerinin tepki çekmesi üzerine kendisini “Mayasız ayini… pic.twitter.com/hnE3pnzgdZ — serbestiyet (@serbestiyetweb) August 14, 2023

“Keşke ‘Yahudi’ kelimesini kullanmasaydım, ‘Mayasız ayini’ demeseydim”

2012 yılındaki program kaydıyla ilgili açıklama yapmayan Epözdemir, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın bugün köşe yazısından duyurduğu demecinde şunları söyledi:

“Keşke mahkemenin tartıştığı gerekçeleri anlatırken konuyu daha derli toplu anlatsaydım. Keşke ‘Yahudi’ kelimesini kullanmasaydım, ‘Mayasız ayini’ demeseydim. Sadece ‘Mahkemede cinayetin gerekçeleri ele alınırken bir ayine mi kurban gitti meselesi de tartışıldı’ demekle yetinseydim.”

Epözdemir’in bir inanç topluluğunu asla hedef almadığını ve almayacağını ısrarla vurguladığını belirten Hakan, devamında Epözdemir’in “Benim böyle bir şey yapmam, hayatım boyunca mücadele ettiğim insani değerleri hiçe saymam, kendimi inkâr etmem anlamına gelir” dediğini aktardı.

Ahmet Hakan: “Sanırım Süreyya Karabulut hem kamuoyu önünde hem mahkemede dile getirmiş”

Hakan, Epözdemir’le olan görüşmesi üzerine yazdığı yazının devamında ise “mayasız ayini”ni mahkemede gündeme getirenin Epözdemir değil Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut olduğunu iddia etti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Peki bu ayin konusunu mahkemenin gündemine kim getirdi?

Sanırım Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, bu konuyu hem kamuoyu önünde hem mahkemede dile getirmiş.

Eski bir demecinde şöyle diyor Süreyya Karabulut:

‘Ben olayın ilk gününden bugüne kadar bu cinayeti Cem Garipoğlu’nun tek başına işlediğine asla ve asla inanmadım. İnanmak da istemiyorum. Cem Garipoğlu, kızımı o eve tek başına götürmedi. Kızım o eve getirildi. O evde ayin yapıldı. Garipoğlu ailesi ayin yaptı.’”

Serbestiyet