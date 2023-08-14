Türkiye’nin Prag’da Atatürk heykeli dikme talebi reddedildi, gerekçe ‘1915 olayları’

Rob Cameron / BBC News, Prag

Çekya’nın başkenti Prag’da Türk Büyükelçiliği’nin cumhuriyetin 100. yılı için üç metrelik bir Atatürk heykeli dikmesi talebi reddedildi.

Prag altıncı bölgesi sözcüsü, Çek medyasına yaptığı açıklamada belediye meclisi üyelerinin isteği değerlendirdiğini, bölge yetkilileri ve Çek Dışişleri Bakanlığı’yla görüşmelerin ardından, talebi reddetmeye karar verdiklerini söyledi.

Büyükelçilik, Atatürk heykelini büyükelçilik binasının karşısındaki Ankarska (Ankara) Caddesi’nde bulunan küçük bir parka koymak istemişti.

Prag 6. bölgesinin kültürden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Jan Lacina, Mladá Fronta Dnes gazetesinin internet sitesine yaptığı açıklamada, kararı alırken birden fazla kriteri göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Birinci neden olarak heykelin sanatsal kalitesinin ve heykelin yerleştirileceği Ankara Caddesi’ndeki konumunun önemli olduğunu belirten Lacina, 1915 olaylarına da gönderme yaptı.

Başkan Yardımcısı Çek Cumhuriyeti’nin 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak kabul ettiğini hatırlattı.

Jan Lacina “Modern, laik Türk devletinin kurucusuna gereken saygıyı koruyoruz ama Prag 6. bölgesinde heykeli yerleştirmeyeceğimize karar verdik” dedi.

https://www.bbc.com/turkce/articles/c0dkd397yy3o