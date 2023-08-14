Patrik Bartholomeos Trabzon’da Rahip Santoro’yu andı

Rum Ortodoks Kilisesi 15 Ağustos’ta Meryem Ana Yortusu’nu kutluyor. Trabzon Sümela’daki manastırda 15 Ağustos Salı günü, son yıllarda yapılageldiği üzere Ekümenik Patrik Bartholomeos’un da katıldığı bir ayin yapılacak. Ayin öncesine Patrik Bartholomeos Trabzon’da Santa Maria Kilisesi’nde akşam ayinine katıldı, topluluğa seslendi ve 2006 yılında bir cinayete kurban giden kilisenin rahibi Santoro’yu andı. Patrik Bartholomeos Sümela’da ayin izin veren yetkili makamlara da teşekkür etti. Ekümenik Patrikhane’den ayrıca Sümela Manastırı’nda yapılacak ayinin hedef gösterilmesi ile ilgili olarak bir basın açıklaması da yapıldı.

Patrik Bartholomeos’un konuşması şöyle:

“Saygıdeğer Peder Carmine



Değerli Kardeşlerimiz,



Meryem Anamızın inayetiyle tekrar Trabzon’a gelmeye ve sizlerle buluşmamıza vesile olan Tanrıya şükrediyoruz. Onuncu kez “Kara Dağlar” Rumca’daOros Mela diye bilinen Karadağların dik yamacında Sümela Manastırında ayin yönetmek, hazır bulunacak cemaat ve hazirûnun yanı sıra ayrıca yurt dışında bizi izleyecek olan binlerce kişi ile birlikte dualarımızı birleştirme imkânını bizlere bahşeden Meryem Ana’ya da bu yüce buluşmaya vesile olduğu için dualarımızı ve minnet duygularımızı yeniden yöneltiyoruz.



Malumunuz Trabzon’un geçmişinde inançlı ve büyük bir Rum nüfusu vardı. Gelişen şartlar neticesinde yüz yıl önce insanlar göç etti, mahalleler boşaldı, acılar yaşandı, aileler bölündü, okullar ve ibadethaneler ise zamanla metruk hale geldi.



Hatıralarda, anılarda, şarkı ve hikâyelerde kalan bu yüzlerce yıllık bu zengin geçmiş yok olurken burada bulunduğumuz Santa Maria Kilisesi ise çan sesiyle, mumlar ve kandillerin yanması ile varlığını devam ettirdi. Tütsüler göğe yükseldi böylece bölgenin faaliyet dışı kalan yüzlerce ibadethanesini temsil edercesine Mesih İsa’mız ve Meryem Ana’mız bugüne dek anılmaya devam etti.



Santa Maria Kilisesi’ne her geldiğimizde bu yüce duygular canlanır ve kardeş Katolik Kilisesi’nin sevgi saygı ve dayanışmasını yeniden takdir etme fırsatı buluruz.



Dileriz ki tüm Hristiyanları, ayrım yapmaksızın kucaklayan, hizmet eden bu kutsal mekân daim olsun. Bu vesileyle büyük coşku ve kardeşlik duygularıyla bizlere kiliseyi açarak evimizde hissettiren Pederlere ve emeği geçen herkese, Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Başkanı Monsenyör Massimiliano Palinuro’yutüm kurul üyelerini sevgi ve saygı ile selamlıyoruz.



Aziz dostumuz Papa Hazretleri 1. Francesco’nun patrikhanemize gösterdiği destek, dayanışma ve kardeşlik duyguları kilisemizin tarihinde olduğu gibi toplumumuzun tüm üyelerinin kalplerine de altın harfler ile kaydedilmiştir.



Ayrıca Trabzon ve Sümela’ya gelmemize müsaade eden ve ilgili izni veren makamlara da huzurlarınızda dünya Ortodoks müminleri adına yeniden teşekkür etmek isteriz.



Bu kiliseden ayrılmadan önce 2006 yılında maalesef ibadet ettiği esnada öldürülen Rahip Andrea Santoro’yuda anmak ve onun için dua etmek istiyoruz. Tanrı ruhuna huzur versin ve nuruyla aydınlatsın.



Sevgili cemaat hepinizi Allah’a emanet ediyoruz.



Unutmayınız ki Allah büyüktür.



Hayattan korkmayın, cesur olun, içinizdeki sevgiyi paylaşın, yanınızdakilere şüphe ile yaklaşmayın, ailenize sahip çıkın, memleketimizi sevin ve ümidinizi asla yitirmeyin.



2023 yılında tekrar bu kutsal mekânda buluşmamız anısına kiliseye bir buhurdanlık takdim ediyoruz.



Hoşça kalınız.



Bu kubbenin altında tekrar buluşmak üzere hepinizi hayır dualarımızla selamlıyoruz.”

Sümela ayini için açıklama

Ekümenik Patrikhane’den ayrıca Sümela Manastırı’nda yapılacak ayinin hedef gösterilmesi ile ilgili olarak bir basın açıklaması da yapıldı. Açıklama şöyle: “Her sene 15 Ağustos’ta tüm dünyada Hristiyanlar tarafından kutlanan Meryem Ana Yortusu’nu bizler de memleketimizde birçok kilisede kutluyoruz.

Hükümetimizin izniyle son 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Patrikhanemiz yortuyu Meryem Ana’ya adanmış olan Sümela Manastırı’nda yapacaktır.

Son günlerde bazı siyasetçiler tarafından dini faaliyetimizin hedef gösterilmesi bizi derinden üzmüştür. Sadece birkaç saatliğine bayramımızı kutlamak için gideceğimiz Trabzon ziyaretimiz siyasi söylemlerle hedef haline getirilmiştir.

Bu topraklarda asırlardır yaşayan bir millet olarak bize karşı yapılan bu haksız söylemleri kınıyoruz. Devletimize güvenimiz tamdır.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29010/patrik-bartholomeos-trabzon-da-rahip-santoro-yu-andi