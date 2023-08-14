Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldi

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS’A HAVALİMANI VİP SALONUNDAN ÇIKIŞTA İŞ ADAMI EFKAN BAŞKAN VE MAÇKA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL GENÇ TARAFINDAN KARŞILANDI. PATRİK BARTHOLOMEOS VİP SALONUNDA BİR SÜRE DİNLENDİKTEN SONRA KONAKLAYACAĞI İL MERKEZİNDEKİ ZORLU GRAND OTEL’E HAREKET ETTİ.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ’Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos tarihindeki ayini yönetmek üzere bugün tarifeli uçakla Trabzon’a geldi.

Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı’nda Hristiyan dünyasında “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos’ta 10. kez ayin yapılacak. Ayini yönetmek üzere Fener Rum Patriği Bartholomeos da bugün İstanbul’dan tarifeli uçakla beraberindeki Ortodoks din adamları ile Trabzon’a geldi. Fener Rum Patriği Bartholomeos’a havalimanı VİP salonundan çıkışta iş adamı Efkan Başkan ve Maçka eski belediye başkanı Ertuğrul Genç tarafından karşılandı. Patrik Bartholomeos VİP salonunda bir süre dinlendikten sonra konaklayacağı il merkezindeki Zorlu Grand Otel’e hareket etti.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından 2015’ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı. Ayin nedeniyle yarın saat 08.00’dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında saat 13.00’da kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ayine Patrik Bartholomeos’un yanı sıra Rusya, Yunanistan ve Gürcistan’dan Ortodoks din adamı ve ziyaretçilerin katılması bekleniyor.

https://www.bursa.com/haber/patrik-bartholomeos-sumela-manastiri-ndaki-ayin-icin-trabzon-a-geldi-736254.html