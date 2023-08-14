Ermeni karateci Azerbaycanlı rakibini nakavtla yendi (VİDEO)

Ermeni karateci Hayk Karyan, 2023 BDT Oyunları’nın bronz madalya müsabakasında Azerbaycanlı rakibi Husein Huseinzade’yi nakavt etti.
Ermenistan Milli Takımında güreşçi Sahak Hovhannisyan altın, atıcı Nare Gabrielyan, karateci Suren Harutyuyan gümüş, güreşçi Samvel Grigoryan ve serbest stil sporcuları Norik Harutyunyan, Azat Karapetyan ve Sergey Sarkisyan bronz madalya aldı.
Hatırlanacağı üzere Ermenistan Belarus’ta düzenlenen 2. BDT Oyunları’na büyük heyetle katılıyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/14/Ermeni-karateci-Azerbaycanlı/253940
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