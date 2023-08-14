Başlama vuruşunu spor bakanı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kınalıada Üzüm Bayramı Futbol Şenliği’ne katıldı.

Kınalıada Ali Boran Meydanı’nda düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

“Üzüm Bayramınızı tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. Ermeni dostlarımıza selamları var. Onun adada çok yakın dostları var. Top oynadığı, eski futbolcu arkadaşları. Güzel bir ortamla karşılaştım, çok mutlu oldum. Karşılamanız ve coşkunuz için teşekkür ediyoruz. Birlikte yaşadığımız, barış içinde olduğumuz için teşekkür ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Selamlar, saygılar… Sizler için her zaman gelirim. Saygılarımı sunuyorum. Bu turnuvada gençler oynayacaklar, eğlenecekler. Üzüm Bayramı kutlu olsun. Tekrar geleceğiz. Kınalı’ya selam, Adalar’a selam, yola devam.”

https://adagazetesi.com.tr/baslama-vurusunu-spor-bakani-yapti.html