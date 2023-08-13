Nişanyan, kaçak istilasına karşı çıkmayı lağım patlamasına benzetti

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Daha önce karısının başından aşağıya dışkısını dökmesiyle gündeme gelen, dünün FETÖ’cüsü Seven Nişanyan, sığınmacı ve kaçak istilasına karşı çıkmayı lağım patlamasına benzetti.

Editör: Serhat Ağa

Türkiye’de son dönemin en çok tartışılan konularının başında sığınmacı ve kaçak istilaları geliyor. Sığınmacı ve kaçaklar, ekonomik darboğazda geçim derdiyle uğraşan Türk milletinin sokaklardaki güvenliğini tehdit ederken özellikle yandaş medya ve bazı isimler tarafından özellikle kollanmaya devam ediyorlar.

DÜNÜN FETÖ’CÜSÜ SEVEN NİŞANYAN DA FURYAYA KATILDI

Eski Taraf yazarı, “yetmez ama evetçi” , “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu’na övgüler dizen, Atatürkçülere saldıran, “Kemalciler bunu anlayamaz. Çünkü Kemalcilerde ahlak anlayışı yoktur, sıfırdır” diyen, eşinin başından aşağıya dışkı döken Seven Nişanyan da bu furyaya katıldı.

Youtube kanalından ‘Türkiye’deki Arap düşmanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

‘LAĞIM PATLAMASI’ BENZETMESİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yakın tarihten hareketle soruyu cevaplandıran Nişanyan, şu ifadeleri kullandı:

“Türkler batı ile tanıştılar ve batılılara ‘biz aslında sizdeniz, biz de bir Fransız kadar saygıya değer ulusuz’ deme ihtiyacını hissettiler. Bunu demenin en kestirme yolu ‘biz Arap değiliz’ demektir. Biz de Avrupalılar gibi düşünüyoruz, Araplar kara bir böcektir ama biz onlardan değiliz. Kültürel olarak biz İngilizler ile beraberiz. İngilize karşı mücadele ediyoruz fakat kalbimiz onlarla beraber’ diyorlar. Bugün de adeta bir lağım patlaması gibi tezahür eden Suriyeli düşmanlığının altında da bu kompleks yatıyor.’’

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili Nişanyan’a tepki gösteren Ümit Özdağ da,

”Bu Ermeni ırkçısı, Türk düşmanı zat eşi ile kavga edince kendi büyük abdestini kovaya yapıp eşinin başına dökmüştü. Suriye düşmanlığı Arap düşmanlığıdır, lağım gibi patladı diyor. Lağım sensin Sevan Nişanyan. Türkler, ırkçı değildir. Araplardan da nefret etmiyoruz. Sadece vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Seni deli edecek bir haberde vereyim. Zafer Partisi’nde Atatürkçü, vatansever Ermeni üyelerimiz var. Onlardan birisi “Bütün Ermenileri Nişanyan veya Paylan ( HDP milletvekili) gibi zannetmeyin” dedi. Kız kardeşi taciz edilen bir Ermeni yurttaşımız “ Yardım et Ümit Özdağ” diye mesaj atınca yardımına biz gittik. Sevan Nişanyan’ın Taşnak katillerden, Hocalı katliamcılarından farkı yoktur. Küçük bir Ermeni Adolf’udur. Bu utanması Yusuf Halaçoğlu Teke Tek programında rezil etmişti. Bulun seyredin” ifadelerini kullandı.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/nisanyan-kacak-istilasina-karsi-cikmayi-lagim-patlamasina-benzetti-696506h.htm