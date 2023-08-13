Ermeni halkının Üzüm Bayramı kutlu olsun

Ermeniler bugün beş büyük yortudan biri olan Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Yortusu’nu kutluyor, üzümler kutsanıyor.

Ermenilerin “Beş Dağavar” dedikleri beş büyük yortudan biri olan Ermenice “Verapokhum Surp Asdvadzadzni” yani Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Yortusu bugün kutlanıyor. Yortu, Üzüm Bayramı olarak da biliniyor.

Ermeni kültüründe üzümün ayrı bir yeri var. Pagan dönemlerden beri bereketi simgeleyen üzüm kutsama törenleri, Hristyanlık döneminde de şekil değiştirerek Meryem Ana gününe bağlanmış, bir kilise yortusuna dönüşmüş.

15 Ağustos günü ya da 15 Ağustos’a yakın olan Pazar gününde kutlanır.

Dünyanın dört bir yanındaki Ermeni kiliselerinde olduğu gibi, İstanbul’daki Ermeni kiliselerinde de, yılın ilk hasadına ithafen Khaghoğorhnutyun (üzüm okuma) töreni yapılıyor ve bereket için dua ediliyor.

“Ağustosun yarısı yaz, yarısı kış”

Agos Gazetesi’nin kurucularından ve Ermenice sayfalarının editörlüğünü yapan Sarkis Seropyan, bayramı şöyle anlatıyor:

“Asdvadzadzin Bayramı, üzüm yeme yasağının kalktığı ağustos ayının tam ortasına denk gelir. Pagan tarihinin Navasart (Yılbaşı) Bayramı, yalnızca üzümün günü değil, bahşettiği nimetler için tanrısal güce teşekkür etme günüdür.

Böyle bir şükran günü de eski yılbaşına, yeni Asdvadzadzin’e, velhasıl Ağustos’un 15’ine yakışır, zira hasat mevsimi bitmiş, ürünler toplanıp ambarlara konmuş, geriye şükran sunmak kalmıştır ki, bunu da bağbozumu ve üzüm bayramına çevirmiş Ermeniler.

“Yazımızı üzüm anılarıyla bitirirken yaklaşan kış için herkese sıcak günler dileriz; zira ne demiş eskiler, ‘Ağustosun yarısı yaz, yarısı kış.’

“Surp Asdvadzadzin Yortusu, kadınlar için, diğer tüm yortulardan önemlidir. Kadınlar tüm adaklarını o güne saklarlar; ayrıca, bayramı ertesinde, yıl içinde özel isim günü olmayan kadınların (özellikle Maryam, Takuhi, Sırpuhi, Baydzar, Yeranuhi, Hamaspür, Antaram, Diruhi ve Markrid’lerin) isim günleri kutlanır.”

*Geçtiğimiz yıl Hatay’daki Ermeni köyü Vakıflı’da kutlanan Üzüm Bayramı [Fotoğraf: Türkiye Ermeni Patrikliği]

(VC)

https://m.bianet.org/bianet/toplum/282698-ermeni-halkinin-uzum-bayrami-kutlu-olsun