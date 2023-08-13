Bahşi: Sümela’da ayin Lozan’a aykırı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

İyi Parti 27. dönem Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Trabzon’un fetih gününde Sümela’da düzenlenecek ayinin Lozan Antlaşması’na aykırı olduğunu söyledi

CiddiGazete- Fatih Sultan Mehmet’in 15 Ağustos 1461’de fethettiği Trabzon‘da Rumların düzenleyeceği ayin ulusal güvenliğimizi tehdit boyutuna geldi.

AKP’nin gevşek milli politikaları ve oy kaygıları nedeniyle Türk karşıtı Rumlar’ın şov gününe dönen 15 Ağustos için Fener Rum Patrikhanesi’nin Trabzon Valiliği’ne teşekkür ettiği öğrenildi.

VALİLİK İZİN YAZISINI CUMA GÜNÜ İMZALADI

Yunan basınında çıkan, “Ekümenik Patrikhane, 15 Ağustos’ta Panagia Sumela’da ilahi ayin için yazılı izin aldı ve Cuma günü izin yazısını imzalayan Trabzon Valisi’ne teşekkür etti” ifadelerine İyi Parti 27. dönem Antalya Milletvekili Feridun Bahşi tepki gösterdi. Emekli ağır ceza hakimi de olan Bahşi, Patrikhane’nin ekümenik olmadığını, ayinin de Lozan‘a aykırı olduğunu söyledi.

EKÜMENİK LAFI AKP’DEN ÇIKTI

2019’daki ikinci İstanbul seçimlerine hazırlanan Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayı Binali Yıldırım, 11 Haziran 2019’da yaptığı paylaşımda Patrik Bartholomeos’un doğum gününü kutlarken “ekümenik” ifadesini kullanmıştı. Kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanan paylaşım, kısa süre sonra silindi.

GEÇEN YIL “EKÜMENİK” YAZILI FORMA VERİLMİŞTİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Maçka ilçesindeki SümelaManastırı’nda geçen yıl 9.’su düzenlenen ayini yönetmek için Trabzon’a geldiğinde; karşılıksız çek, uyuşturucu madde ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, basit yaralama ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydı olan Ali Başkan isimli vatandaş tarafından çiçeklerle karşılandı ve “Ekümenik Patrik Bartholomeos” yazan Trabzonspor forması hediye edildi.

EKÜMENİK İDDİASI HUKUKİ GERÇEKLERE AYKIRI

Rum olmayan diğer Ortodoks kiliselerinin işlerine dönük müdahalesinin yargıya taşınması sonucunda Yargıtay 4. Dairesi’nin E:2005/10694, K.2007/5603 sayılı kararında: “Egemen bir devletin kendi topraklarında yaşayan azınlıklara kendi vatandaşlarından farklı bir hukuk uygulayarak çoğunluğa dahi tanımadığı bir takım ayrıcalıkları onlara tanımak suretiyle özel bir statü vermesi, Anayasanın 10. maddesinde gösterilen eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturacağından kabul edilemez. Bu nedenle Patrikhanenin ekümenik olduğu iddiasının, yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. İstanbul Valiliğinin 6 Aralık 1923 tarih ve 1092 sayılı yazılarından da anlaşılacağı üzere Patrikhanede dini ve ruhani seçimlere katılacak ve seçilecek kişilerin Türk vatandaşı olmaları ve seçim sırasında Türkiye’de görevli bulunmaları gerekmektedir. Bu husus da, Patrikhanenin ekümenik sıfatının bulunmadığının açık bir göstergesidir” şeklinde vurgulandı. Sonuç olarak Lozan Antlaşması tutanakları ile yargı kararlarında Fatih Kaymakamlığı’na bağlı dinî bir kuruluş olarak kabul edilen Fener Rum Patrikhanesi’nin “ekümeniklik” iddiası hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

https://www.ciddigazete.com/bahsi-sumelada-ayin-lozana-aykiri