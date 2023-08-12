Sümela’da ayini iptal için kampanya başladı. Bartholomeos: “Dua edeceğiz ve evlerimize döneceğimiz. Bir gün bile değil, sadece birkaç saatliğine…”

88 yıl sonra ilk olarak 2010 yılında izin verilen ve her yıl Ortodoks Hristiyanların “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak kutladığı 15 Ağustos’ta tekrarlanan Sümela Manastırı’ndaki dini ayinin bu yıl 10’uncusunun engellenmesi için kampanya başlatıldı. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı tüm siyasi partilere mektup gönderip ayinin Lozan’a aykırı olduğu için iptal edilmesini istedi, Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin ise ayinin “Trabzon’un fethi ile aynı güne denk gelmesinin tesadüf olmadığını” söyledi. Bu yıl ki ayin için ellerine henüz yazılı bir izin ulaşmadığını söyleyen Fener Rum Patriği Bartholomeos: “Sümela’daki ayinin tadını çıkarmamıza izin vermiyorlar. Neden izin vermiyorlar? Bunlar öyle basit şeyler ki…. Kendi inancımıza göre, dinimize göre birkaç saatliğine gidip dua edeceğiz ve evlerimize döneceğimiz. Bir gün bile değil, sadece birkaç saatliğine… Lozan başka şeyler de söylüyor. Ve bu milletvekili gelip bize Lozan Antlaşması’nı ihlal ettiğimizi söylüyor…”

15 Ağustos’a günler kala, 9 yıldır Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda yapılan ayin için yeni bir tartışma başlatıldı.

YRP Milletvekili Bekin: “Trabzon’un fethi ile aynı güne gelmesi tesadüf değil”

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin,Hristiyanlar tarafından yüzyıllardır kutlanan, Sümela Manastırı’nda ise 9 yıldır ayini yapılan “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü ayini” için “Trabzon’un fethinin 562. yıl dönümünde düzenleneceği” gerekçesiyle karşı çıktı.

Bekin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında ayin günü olan 15 Ağustos’un “Trabzon’un fethi ile aynı güne denk gelmesinin tesadüf olmadığını” iddia etti.

Bekin, Patrik Bartholomeos’un ‘ekümenik’ sıfatını kullanmasının da Lozan’ın “fiili ihlali” olduğunu öne sürdü ve “Bu, başta Lozan Antlaşması olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bir uygulama” dedi.

Cihat Yaycı: “Burada Pontusçuluk hayalleri var, bunu FETÖ, PKK ve Yunanistan basını müthiş şekilde destekliyor”

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre de Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, bütün siyasi parti liderlerine mektup göndererek ayinin iptal edilmesini istedi. Yaycı, “Bu ayine izin vermek, Lozan’ı ezmektir” dedi ve ekledi:

“Burada Pontusçuluk hayalleri vardır. Bu ayinler, Pontus hayallerini yeniden canlandırmak, ülkemizde sözde Güneydoğu sorunu yanında bir de Pontus adıyla ‘Karadeniz sorunu’ çıkarmak amaçlıdır. Bunu FETÖ, PKK ve Yunanistan basını müthiş şekilde destekliyor. Ayrıca, Patrik’e Trabzonspor forması hediye etmek adet oldu. Patrik’in Trabzon’la hiçbir bağlantısı yok. Kendisi Gökçeada doğumlu. Trabzon’un bu kadar dile getirilmesi, Pontus hayalciliğinin bir göstergesidir.”

Yaycı ayrıca “Sümela’da ayine izin verilecekse, bunun karşılığı olarak her yıl 30 Ağustos’ta, Fatih Sultan Mehmet’in Atina’yı Osmanlı topraklarına kattığı zaman yaptırdığı ve şimdi sergi salonu olan Fethiye Camiinde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı ve Balkan Savaşları şehit ve gazileri için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okunması sağlanmalıdır” önerisinde bulundu.

Patrik Barholomeos: “Lozan’da başka şeyler de var”

Fener Rum Patriği Bartholomeos ise ayine günler kala gelen bu açıklamalara tepki gösterdi.

Orthodox Times sitesindeki habere göre Bartholomeos, “Şimdiye kadar yazılı izin bize ulaşmadı, sadece sözlü mesajlar aldık. Bunun üzerine bir duyuru yaptık ve ayinin bu sene Sümela’da yapılacağını söyledik” dedi.

Bartholomeos şunları söyledi:

“Bu milletvekili söz konusu ayinin Lozan Anlaşması’nı ihlal ettiğini söyledi. Bu nasıl mümkün olabilir? Lozan başka şeyler de söylüyor. Benim vatanım İmroz için ve daha genel olarak bizim çıkarlarımız hakkında… Dini eğitim hakkımız hakkında… Heybeliada hâlâ kapalı. Lozan’da şu an sahip olmadığımız şeyler var, bunları bize vermediler. Ve bu milletvekili gelip bize Lozan Antlaşması’nı ihlal ettiğimizi söylüyor.”

“Sümela’daki ayinin tadını çıkarmamıza izin vermiyorlar. Neden izin vermiyorlar? Bunlar öyle basit şeyler ki…. Kendi inancımıza göre, dinimize göre birkaç saatliğine gidip dua edeceğiz ve evlerimize döneceğimiz. Bir gün bile değil, sadece birkaç saatliğine…”

Serbestiyet