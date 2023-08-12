Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye, dünya şampiyonası ve olimpiyat yapabilecek kapasitede

Engin ÖZMEN- Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ‘2023 Şehir Buluşmaları’ programı kapsamında Eskişehir’e geldi. AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve partililerce karşılanan Bakan Bak, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti teşkilatlarının tüm kademeleriyle sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Bak, “Eskişehir’de 6 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını söyledi. Türkiye’nin dünyada en büyük yurt kapasitesine sahip, üniversite öğrencilerine yurt imkanı sağlayan ülke olduğunu kaydeden Bakan Bak, “Şu anda yatak kapasitemiz 930 binlere geldi. Bunu artırmaya devam ediyoruz. Hiçbir gencimiz üniversite eğitimi esnasında dışarıda kalmasın. Bize başvuran, Kredi Yurtlar Kurumuna başvuran her gencimizi biz yerleştirmek için çaba harcıyoruz. Geçen yıl yüzde 98 oranında bunu başardık. Bu yıl da bunu yine temin etmek için çalışıyoruz tüm Türkiye çapında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hepimize verdiği görev, öncelikli olarak oradaki yaraları sarmak. Fakat bir şeyi daha not etmek isterim. Depremden itibaren yaklaşık 450 bin depremzede vatandaşımız bizim yurtlarımızda misafir oldu, çeşitli sürelerle. Dolayısıyla bu hizmeti de sağladık. Kredi Yurtlar Kurumu değişik illerde, değişik yerlerde sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Onun dışında yangın, sel gibi bir afet olduğu zaman yine o mağdur olan vatandaşlarımızı, covid döneminde de yine biz karantina sürecinde görev yaptık. Yaklaşık 120 bin vatandaşımızı karantina esnasında yurtlarımızda misafir ettik. Dolayısıyla böyle bir kapasiteye sahibiz” dedi.

‘SPOR YATIRIMLARI KARŞILIĞINI VERDİ’

Türkiye’de 10 binin üzerinde tesis yapıldığını ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, bu sayesinde son dönemde spor branşlarında ciddi başarılar elde edildiğini söyledi. Bakan Bak, “Avrupa’nın en genç stadyumlarına, tesislerine sahibiz. Bunun sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Son zamanlarda gelen başarılı sonuçlar var. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları’nda da bunu daha yükseklere taşımaya çalışacağız. Takımlarımızın başarıları artıyor. Altyapıdan gelen sporcularımızın başarıları artıyor. Yaklaşık 7,5 milyon gencimize yetenek taraması yaptık. Bunların içerisinden yetenekli sporcuları, spora yönlendirip hatta o yönlendirdiğimiz sporcuların da Avrupa’da başarılarını, dünyada başarılarını görmeye başladık. Dolayısıyla böyle bir sistemde okullarda tarama yapıyoruz” diye konuştu.

‘ERMENİSTAN MAÇI ÖNEMLİ’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 8 Eylül saat 21.45’te Ermenistan maçını Eskişehir’de oynayacağını hatırlattı. Bu maçın çok önemli olduğunu anlatan Bakan Bak, “Ben çocukken Eskişehir’i takip ederdim. Pek çok takımın korkulu rüyasıydı bu deplasman. Buralara çok gelip gitmiştik. Biz de takip etmiştik. Muhteşem bir taraftar var. Yine inşallah bu milli maçta destek verecek. Türkiye- Ermenistan maçı çok önemli. Grupta bu maçı kazandığımız zaman avantajlı duruma geçmiş olacağız. O yüzden tüm Eskişehir taraftarını davet ediyoruz. Bence önemli bir süreç” dedi.

2032 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

İtalya Futbol Federasyonu ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ortak düzenlemek için süreç yürütüldüğünü ifade eden Bakan Aşkın Bak, bu konuda şunları söyledi:

“Bize deseler ki bir organizasyon yapısı olarak ‘Türkiye bir dünya kupası yapabilir mi?’ Bize 6 ay önce desinler biz hazırız. Hatta 1 ay kala desinler. ‘Olimpiyat yapabilir misin?’ deseler bile olimpiyata bile hazır yapıda bir spor altyapısı var bu ülkede. Herkes bunu biliyor. Ben federasyon başkanlığı da yaptım. O zaman gelmiştim, güreş federasyonu başkanlığı da yaptım. Ne zaman ‘bir dünya şampiyonası’ deseler Türkiye, bir ay öncesinden söylesinler, o dünya şampiyonasını yapabilecek kapasitede. Olimpiyatı bir 6 ay öncesinden söyleseler yapabilecek kapasitede. O altyapıları hazırladık. Gördüğünüz gibi sonuçlara da baktığımız zaman yavaş yavaş sonuçlar da gelmeye başladı. Çünkü o sporun tabana yayılmasıyla ilgili yaptığımız hamleler, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunları çok yakından takip ediyor. Dolayısıyla böyle bir spor altyapısına sahibiz”

ESNAF ZİYARET ETTİ

Bakan Osman Aşkın Bak, basın toplantısının ardından Yunus Emre Caddesi’nde esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Ardından ise Yenikent Olimpik Kapalı Yüzme Spor Salonu’na geçti. Burada İngiltere’de düzenlenen dünya şampiyonasında 3’üncü olarak bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almayı başaran paralimpik takımı milli sporcusu Sümeyye Boyacı ve Milli Takım Yüzme Antrenörü Mehmet Bayrak ile bir araya geldi. Başarısından dolayı Sümeyye Boyacı’yı tebrik eden Bakan Osman Aşkın Bak, Paris Olimpiyatları’nda başarılar diledi.

ESKİŞEHİRSPOR’A DESTEK SÖZÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ziyaretlerinin ardından Eskişehirspor’un Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne geçti. Burada Kulüp Başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Bakan Aşkın bak, bu yıl Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Eskişehirspor’un ayağa kaldırılması gerektiğini belirterek, “Tekrar bu Anadolu efsanesinin ayağa kalkması lazım. Başkanımız da buradayken, vekillerimizle hazır şehirdeyken kulübümüzü ziyaret edelim dedik. Şehirde vatandaşlarımızı dinledik tabi, spor şehri olan Eskişehir’in takımı Eskişehirspor’un taleplerini dinleyelim dedik. Avrupa Şampiyonası için önemli maçlarımızdan bir tanesini 8 Eylül’de burada oynayacağız Türkiye- Ermenistan maçı. İnşallah inanıyoruz ki Eskişehir taraftarı güçlü bir destek verecek. İnşallah biz de Eskişehirspor’un eski mazisindeki günlere dönmesi için destek vereceğiz” dedi.

Bakan Aşkın Bak, Eskişehir’de ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı. (DHA)

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