Ermenistan’dan Azerbaycan’a çağrı: Barış şansını yok ediyor

Ermenistan, Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’da Ermenilerin yaşadığı bölgelere yardımların ulaşmasını engellemekle suçlayarak, bunun iki ülke arasındaki barış şansını “yok edebileceğini“’ savundu.

Ermenistan, Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’da Laçin koridorundaki trafiği engellemekle suçluyor.

Şarku’l Avsat’ın aktardığına göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün bir hükümet toplantısında makarna, şeker ve bebek maması taşıyan kamyonların bölgeye girmesinin engellendiğini ve Bakü’nün bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

Paşinyan, “Ermenistan ise barış gündemine olan bağlılığını teyit etmeye devam ediyor. Bakü’yü tarihi barış fırsatını yok etmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaya çağırıyor” dedi.

Bakü ve Erivan,henüz kalıcı bir barış anlaşmasına varamadı.

Ermenistan ve uluslararası yardım kuruluşları, Dağlık Karabağ’daki insani koşulların gıda, ilaç ve enerji kıtlığı nedeniyle zor ve kötüye gittiğini öne sürüyor.

Cumhuriyet Gazetesi