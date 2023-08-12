Dersim Hay Platformu’ndan konser yasağına tepki

Artı Gerçek – Dersim Hay Platformu tarafından Seyid Rıza Meydanı’nda bugün yapılmak istenen konsere valilik tarafından izin verilmedi. Valilik, izin başvurusuna, “Yapılan başvuru değerlendirmesinde, konser etkinliği başvurusu şekil ve içerik yönünden uygun görülmemiştir” yanıtını verdi.

Valiliğin yasak kararına tepki gösteren Dersim Hay Platformu, Ermenilere yönelik baskılara dikkat çekti. Açıklamada, şöyle denildi:

“Biz Ermeniler coğrafyanın yerli halkı, otokton olduğumuz coğrafyada en ufak bir hareket alanımız yok. Hiç bir kurum bizim yanımızda olmaya cesaret edemiyor. Biz de kendi çaba ve emeklerimizle bir şeyler yapalım dedik. Ermeni halkı etkinlikler yaparak bir araya gelsin ama imkanı var mı?

Biz biliyoruz bu korkunun sebebini de, halka bunu anlatmak bizim boynumuzun borcu.

Her şey olabilirsin ama Ermeni olamazsın.

Ermeni kimliğine sahip çıkmak başlı başına bir politik bir yaklaşımdır. Ermenilerin kendi kimliklerine ve köklerine dönüp, kendilerini ifade etmeleri bu sebeplerden dolayı daha da zorlaşıyor.

Bu sebeple, sene 2023 ve soykırım bu coğrafyada devam ediyor diyebiliriz.” (HABER MERKEZİ)

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