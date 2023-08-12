Bir Japon Aktivist, Batı Yaptırımlarının Olumsuz Etkilerinin Üstesinden Gelmek İçin Suriye Halkına Destek Çağrısında Bulundu – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HALEP 12 Ağustos (SANA) – Japon Kayoko Yardım Fonu Direktörü Miwa Iwarma, Batı’nın Suriye’ye uyguladığı yaptırımların bıraktığı olumsuz etkilerin üstesinden gelinmesi ve yaşam durumu ve çeşitli sektörler üzerindeki yansımalarının yükünün azaltılması için Suriye halkına destek çağrısında bulundu.

Bugün Halep Süryani Ortodoks Başpiskoposluğu’ndaki yardım komitesiyle yaptığı toplantıda, Iwarma, özellikle geçtiğimiz Şubat ayının 6’sında meydana gelen deprem felaketinden sonra Suriye halkına destek olmak için kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışma ve işbirliğinin önemini vurguladı.

SANA muhabirine yaptığı açıklamada Iwarma, Japon Kayoko Yardım Fonu’nun Halep’teki yerel sivil topluma yardım eli uzatmayı ve toplumun ilerlemesi için insani yardım ve kalkınma programlarını uygulamasında desteklemeyi amaçladığını da belirtti.

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