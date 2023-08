Üç maymunu oynuyorlar

FOX TV’nin dijital yayın platformu Disney Plus’ın, ABD’deki Ermeni lobisinin emrine uyarak Atatürk dizisini uluslararası gösterimden çekmesine tepkiler çığ gibi büyürken, her fırsatta ne kadar koyu Atatürkçü olduklarını dile getiren bazı ünlüler ise üç maymunu oynamaya devam ediyorlar. Öyle ki, bu konuda kendilerine yöneltilen soruları sanki Türkiye’de değil de Fildişi Sahilleri’nde yaşıyormuş gibi “Bilgim yok, yorum yok” diye geçiştiriyorlar. Bu konuda oyuncular Birce Akalay ve Hazal Kaya’nın yaptığı (ya da yapamadığı) yorumlar ise büyük tepki topladı. Birce Akalay, “Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben Ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum” şeklindeki sözleriyle manevra yeteneğini gösterdi. Bir başka ünlü oyuncu Hazal Kaya ise “Yorum yapacak kadar bilgim yok, bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık. Yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum” diyerek yan çizdi. Ah şu paranın gözü kör olsun. “Gün gelir de FOX’tan, Disney Plus’tan teklif alırım, ne olur ne olmaz, renk vermeyeyim” kaygısı, “Atatürk’ün bazı sahte askerlerinin” süngüsünü nasıl da düşürmüş, görüyor musunuz? Çıkıp da “Böyle bir çirkinliği asla kabul etmiyoruz. Ermeni lobisinin güdümündeki bir kanalla bundan sonra işimiz olmaz. Atatürk’ümüzü savunmak için gün bugündür” bile diyemiyorlar. Bu arada Türkiye’deki aboneliklerin birer birer iptal edilmesi, Disney Plus’ın ABD’deki merkezinde kaygı ve panik yaratmış görünüyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Disney Plus uluslararası bir yayın platformudur. Bu nedenle yerel bazda gösterilen tepkileri çok önemsiyoruz. Bu konuda verileri toplamaya devam ediyoruz” denildi. FOX ve Disney Plus bu konuda geri adım atar mı bilinmez ama diş macunu tüpten çıktı bir kere, tekrar içeri tıkamazsınız. Alpay’dan sanatçı tanımı Sanat ve sanatçının gerçekte ne olduğu, ne olması gerektiği yüzyıllardır tartışılır. Benim kafama yatan en güzel sanatçı tarifini ise “gerçek” sanatçı Alpay, sosyal medyasından paylaştı: “Adama soruyorsun ‘Sen ne yaparsın?’, ‘Şarkı söylerim’ diyor. ‘Peki resimden anlar mısın?’, ‘Anlamam’ diyor. Sanatçı olacaksan müzikten de resimden de mimariden de heykelden de edebiyattan da felsefeden de anlayacaksın. Bunlardan anlamıyorsan sanatçı falan değilsin… Evimdeki tüm resimler bana ait. Hatta evimde yangın çıktı, resimlerim yandı, yeniden yaptım. Ben sanatçı olmayı hak ettim zannediyorum. Biraz maymun iştahlıyım, çünkü yetenek sahibiyim. Sporda bir numara oldum, milli oldum, müzik yaptım, resim yaptım, kitap çıkardım, şiir yazdım, şarkı sözü yazdım, avukat oldum… Yapmadığım şey kalmadı. O zaman insan biraz maymun iştahlı oluyor. Ama müzikten hiç kopmadım ve müzik benim çok büyük aşkım oldu her zaman…” Romantizmin dibi (!) Şu olan bitene bakar mısınız? Evlilik teklifi yapmak için bile ilhamımızı sonu gelmez trafik kavgalarından almaya başladık. Antalya Kumluca’da sevgilisi Ece Yurteri’ye unutulmaz (!) bir evlilik teklifi heyecanı yaşatmak isteyen Orhan Alpaslan, arkadaşlarıyla anlaşıp sahte bir trafik tartışması tezgahladı. Önce iki araçta bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Daha sonra büyük bir kavga başladı. Arkadaşları, yere yatırdıkları Orhan Alpaslan’ı sözde yumruk ve tekmelerle dövmeye başladılar. Ancak Ece Yurteri büyük bir travma yaşayıp, önce terlikle saldırganlara girişti, sonra da sinir krizi geçirdi. Damat adayı diz çöküp, elindeki yüzüğü sevgilisine göstermeye çalışırken, heyecan ve panikten “Benimle bir ömür boyu evlenir misin?” filan diyerek saçmaladı. Gelin adayının teskin edilmesi ise hayli uzun sürdü. İşte son durumumuz budur. En romantik anlarımız bile şiddetle örülü. Allah sonumuzu hayır etsin… Gaf kürsüsü Milyoner yarışmacısı “İnce ve düzgün kaşlı” için kullanılan tanımlama hangisidir?” sorusuna “Kalem kaşlı” yerine “Cetvel kaşlı” cevabını verince üçüncü soruda elendi Zap’tiye Yıllar önce çöp dağını patlatmıştık. Bu kez de silodaki tahılı patlattık. Bir tek şu turizmi patlatamıyoruz… Ne demiş? Kellikle ilgili sokak röportajı yapan Show Haber muhabiri saçları seyrek adama sordu: “Neden genç yaşta döküldü?” Vatandaş: “Fenerbahçeliyim.” Sabah Gazetesi