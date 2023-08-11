Bartholomeos’tan ‘Lozan’ tepkisi: Bu nasıl mümkün olabilir?

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk makamlarının 15 Ağustos’ta Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda “Kutsal Ayin”i kutlamak için Patrikhane’ye henüz yazılı izin göndermediğini iddia etti.

Bartholomeos, “Şimdiye kadar yazılı bir izin almadık, sadece sözlü mesajlar aldık, bunun üzerine bir duyuru yaptık ve ayinin bu yıl Sümela’da yapılacağını söyledik” ifadelerini kullandı.

Ankara’ya tepki gösteren Bartholomeos, “Sümela’daki hizmetin keyfini çıkarmamıza izin vermiyorlar. Neden izin vermiyorlar? Bunlar çok basit şeyler. İnancımıza göre, dinimize göre birkaç saatliğine gidip dua edelim ve evlerimize dönelim. Bir gün bile değil, sadece birkaç saatliğine” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in, Sümela Manastırı’nda ayin yapılmasına karşı çıkarak, bunun “Lozan Antlaşması’nın ihlali anlamına gelebileceği” sözlerini hatırlatan Bartholomeos, şunları kaydetti:

“Milletvekili bu ayinin Lozan Antlaşması’nı ihlal ettiğini söyledi. Bu nasıl mümkün olabilir? Lozan başka şeyler de söylüyor. Benim vatanım Gökçeada için ve daha geniş anlamda bizim çıkarlarımız için. Din eğitimi hakkımız için Heybeliada kapalı kalıyor. Milletvekili ise gelip bize Lozan Antlaşması’nı ihlal ettiğimizi söylüyor.”

MİLLETVEKİLİ BEKİN NE DEMİŞTİ?

Milletvekili Bekin, Bartholomeos’un, Trabzon’un fethinin 562. yıl dönümünde Sümela Manastırı’nda ayin yapma isteğine karşı çıkmıştı.

Bartholomeos’un, sözde “ekümenik” patrik olarak hareket etmesinin, Lozan Antlaşması’nın maddelerinin “ihlali” olduğunu belirten Bekin, Lozan Antlaşması gereği Rum Patrikhanesi’nin imtiyazlarının lağvedildiğini kaydederek, sadece “başrahip” unvanının kullanılabilmesinin Adalet Bakanlığı tarafından tescil edildiğini ifade etmişti.

Bekin, “Buna rağmen hala ısrarla ‘ekümenik’ sıfatının kullanılmaya çalışılması, her türlü izahtan varestedir. Sözde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği Bartholomeos’un, Doğu Rum Kilisesinin ortaya koyduğu ‘eşitler arasında birinci’ değerlendirmesiyle ‘ekümenik patrik’ ve Fener Rum Patrikhanesinin de ‘Ekümenlik Merkezi’ olarak dünyadaki Ortodoks mezhebi mensuplarının bir dini kurumu olarak görülmesi, başta Lozan Antlaşması olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bir uygulamadır” demişti.

Cumhuriyet Gazetesi