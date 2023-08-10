Nijeryalı kilise lideri: ABD, Nijer’i işgal ederse, üçüncü dünya savaşı başlar

Nijerya’da INRI Evanjelik Ruhani Kilisesi lideri Elijah Ayodele, ABD Başkanı Joe Biden’ın Nijer’i işgal emri vermesi durumunda, bunun üçüncü dünya savaşına yol açacağı uyarısında bulundu.

Nijerya’da INRI Evanjelik Ruhani Kilisesi lideri Elijah Ayodele, ABD Başkanı Joe Biden’ı “Tanrı’nın gazabı tehdidi” altında Nijer’i işgal etmemesi konusunda uyardı.

“Eğer ABD Nijerya Cumhuriyeti’ni işgal ederse, bu şeytani ve terörist bir hareket olacaktır” diyen Ayodele, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu, Joe Biden’ın Tanrı’nın gazabını çağırmak istediği anlamına gelir. Bu, Tanrı’nın karşı olduğu üçüncü bir dünya savaşı başlatmanın bir yoludur. Bırakın Nijer kendi kaderine kendi karar versin, bu Tanrı’nın ABD’ye bir mesajıdır. Amerika müdahale ederse bunu pahalıya ödeyecektir.”

Ayodele, Biden’ın siyasi konumunun “kırılgan” olduğunu ve Nijer’i işgal etme girişiminin “yönetimini yok edeceğini” öne sürdü.

Ayodele, “Nijer’i işgal etmeye gerek yok, o ülkeyi işgal etmek dünya barışı için daha fazla sorun yaratacaktır, zor olacaktır. Nijer’de savaşa girmek için çok erken, üçüncü dünya savaşını başlatmayın” diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi