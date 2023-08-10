Kim Kardashian ve Eric Esrayelyan’dan, Ocampo’nun Dağlık Karabağ raporuna ilişkin paylaşım (Foto)

ABD’li Ermeni yıldız Kim Kardashian ve Ermeni Soykırımı’nı konu alan “The Promise” filminin yapımcısı Eric Esrayelyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Luis Moreno Ocampo’nun Artsakh’taki durumla ilgili raporunu resmi Instagram’da paylaştılar. Ünlü Ermeni isimler ayrıca takipçilerini bu raporu paylaşmaya çağırdı.

“Luis Moreno Ocampo, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin eski Başsavcısıdır. Azerbaycan’ın Laçin Koridoru ablukasının Artsakh’taki etnik Ermenilere karşı soykırım olarak görülmesi gerektiğini iddia ediyor. Azerbaycan hükümeti bölgeden Hıristiyan Ermeni nüfusunu silmek için petrol ve gaz kozlarını kullanıyor.”

Uluslararası Ceza Mahkemesi eski savcısı Luis Moreno Ocampo, Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan’ın başvurusuna cevaben yayınladığı raporda Azerbaycan’ın Laçin Koridoru’nu abluka altına almasının Dağlık Karabağ’daki etnik Ermenilere karşı bir soykırım olduğunu belirtiyor.

Ocampo raporunda, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki etnik Ermenilere yönelik eylemlerinin Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2. maddesinin C fıkrasına göre – Öbeğin, fiziki varlığını tümüyle ya da kısmen sona erdirecek yaşam koşullarıyla yüz yüze bırakılması- soykırım olduğunu vurguluyor.

Luis Moreno Ocampo, 2023 yılında Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilere karşı bir soykırımın işlendiğine inanmak için makul gerekçeler olduğunu ve Ermenistan’ın talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı’nın Laçin Koridoru ablukasını ele alıp bunun etnik grubu yani “Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilerin sağlığı ve yaşamı” için “gerçek ve yakın bir tehdit” olduğu sonucuna vardığını da kaydetti.

“Aliyev’in Cumhurbaşkanı olarak soykırımcı niyetlere sahip olduğuna dair makul nedenler bulunmaktadır. Uluslararası Mahkeme, ara tedbirlerle ilgili kararlarda onu eylemlerinin sonuçları konusunda bilgilendirdikten sonra bile Laçin koridorunu kasıtlı olarak engelliyor,” diye belirtiliyor raporda.

Ocampo ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Uluslararası Mahkeme’nin “Laçin koridorunda insanların, taşıtların ve malların iki yönde engelsiz hareketini sağlamak” için net talimatlarını ciddi şekilde görmezden geldiğini ve koridorun yasaklı malların ithalatı için kapatıldığına dair kamuoyu açıklamalarının sadece dikkati dağıtmayı amaçladığını ekledi. Ayrıca, yazarın görüşüne göre, kaçakçılıkla ilgili haberler henüz soruşturulmadı ve bu, yargı kararlarını görmezden gelmeyi haklı çıkarmaz.

Nihai olarak Dağlık Karabağ Ermenilerinin tamamen yok olmasını önlemek için, Ocampo Laçin koridorunun birkaç hafta içinde kaldırılmasını ve ayrıca toprak anlaşmazlıklarının Mayıs 2025’e kadar çözülmesini önemli olarak görüyor. Bu tarihte Azerbaycan, Rus barış güçlerinin çekilmesini talep edebilir.

ERMENİ HABER AJANSI