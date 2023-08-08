Tüm Ermeniler Katolikosu yeni atanan İran Büyükelçisi’ni kabul etti

Tüm Ermeniler Ermeni Katolikosu II. Garegin, İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani’yi 7 Ağustos’ta kabul etti.

Katolikos, büyükelçiyi karşılayarak atamasından dolayı tebrik etti ve verimli çalışmalar diledi.

Katolikos II. Garegin, büyükelçinin misyonunun Ermeni halkı için zor bir döneme denk geldiğini vurgulayarak, İran’a savaş ve savaş sonrası dönemde Ermenistan’a sağladığı destekten dolayı minnettarlık duyduğunu belirtti.

Bu buluşmada Katolikos ayrıca yüzyıllar boyunca süregelen Ermeni-İran ilişkilerine ve iki ülke arasındaki güncel işbirliğine değindi.

İran yetkililerinin İran Ermeni topluluğuna gösterdiği ilgiyi ve aynı zamanda Ermeni kültürel değerlere ve kutsal mekanlara saygı göstermeyi takdirle karşılayan Katolikos, aynı zamanda Azerbaycan kontrolündeki bölgelerde Ermeni manevi ve kültürel mirasını gasp etme ve yok etme girişimlerine de değindi, ayrıca dini ve kültürel değerlere karşı işlenen suçlara dikkat çekti. Bu bağlamda, Katolikos II. Garegin son zamanlarda Kuran’ın yakılması olayını kınadığını ifade etti.

Büyükelçi Mehdi Sobhani ise gelecekteki çalışmalarına dair konuşurken, iki halk arasındaki dostane ilişkilerin gelişiminde dini diyalogun önemini vurguladı. Bölgesel duruma değinerek, çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Görüşmede, Ermenistan ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, kültür, dini diyalog ve dini konferansların düzenlenmesi alanındaki işbirliği de vurgulandı.

ERMENİ HABER AJANSI