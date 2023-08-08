Kilikya Büyük Evi Katolikosu I. Aram, Papalık temsilcisiyle Artsakh’taki krizi görüştü

Kilikya Büyük Evi Katolikosu I. Aram, Surp (Kutsal) Astvatsatsin Manastırı’nda Papalık Piskoposu Paulo Porcia’yı kabul etti.

I. Aram Hazretleri Paulo Porcia’nın dikkatine 8 aydan fazla bir süredir Azerbaycan tarafından kuşatılan Artsakh’ın mevcut durumunu özel olarak sundu.

Katolikos, Ermeni Kilisesi ve Ermeni milletinin, Papa Franciscus ve genel olarak Vatikan’a, Ermenistan ve Artsakh konusundaki destekleyici tutum ve açıklamalarından dolayı her zaman minnettar olduğunu hatırlattı.

“Papa’nın Artsakh ablukasıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini ve mümkün olan tüm çabalarla buna son verilmesinin acil zorunluluğunu vurguladığını biliyoruz. Vatikan’ın Artsakh’a desteğini başta uluslararası çevreler olmak üzere çeşitli şekillerde ifade etmeye devam etmesi milletimizin sıcak beklentisidir.” sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI