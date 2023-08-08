BM uzmanlarından Azerbaycan’a Laçin koridoru çağrısı

Bir grup BM uzmanı, Azerbaycan’a, Laçin koridorunda uyguladığı ablukayı kaldırması ve Karabağ’daki insani krize son vermesi çağrısında bulundu.

Uzmanlar açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler:

“Son yedi ay boyunca Nagorno-Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek yolu engelleyen bu abluka, bölgede ciddi bir insani krize neden oldu. Abluka, nüfusun, temel gıda maddeleri, ilaç ve hijyen ürünleri konusunda ciddi kıtlıkla karşı karşıya kalmasına neden olmuş, özellikle çocuklar, engelli bireyler, yaşlılar, hamile kadınlar ve hastalar dahil sakinlerin yaşamlarını ciddi şekilde riske atmıştır.”



Bölgede tıbbi stokların hızla tükenmekte olduğunu ve hastanelerin yakıt arzının azalması nedeniyle ambulansların çalışmasının zorlaştığını belirten uzmanlar Azerbaycan yetkililerine çağrıda bulunarak Kasım 2020 ateşkes anlaşması uyarınca, Laçin koridorundaki kişilerin, araçların ve yüklerin serbest ve güvenli hareketinin derhal sağlanmasını talep ettiler.



Uzmanlar ayrıca, bölgede görev yapan Rus barış gücüne de, ateşkes anlaşması şartlarına göre koridoru korumaları çağrısında bulundular.



Açıklamada “Bu kritik dönemde tüm bireylerin güvenliğini, saygınlığını ve iyi yaşamını sağlamak son derece önemlidir” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada şöyle dendi: “BM olarak Azerbaycan Hükümeti’nin, gıda, sağlık, eğitim ve yaşam hakkı da dahil olmak üzere insan haklarını saygı göstermesini, ve korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyoruz. Ayrıca, Nagorno-Karabağ çatışmasına barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak için tüm taraflar arasında işbirliği ve diyalogun önemini vurguluyoruz.”



Açıklamada yapan uzmanlar şöyle:: Michael Fakhri, Gıda Hakkı Özel Raportörü; Farida Shaheed, Eğitim Hakkı Özel Raportörü; Claudia Mahler, Yaşlı Bireylerin Tüm İnsan Haklarının Keyfini Süren Bağımsız Uzman; Gerard Quinn, Engelli Bireylerin Hakları Özel Raportörü.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28984/bm-uzmanlarindan-azerbaycan-a-lacin-koridoru-cagrisi