Ermeni lobisine tokat gibi cevap

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

YÜKSEL AYTUĞ

Fox TV’nin dijital medya kanalı Disney Plus’ın Ermeni lobisi baskısıyla Atatürk dizisini yayından kaldırmasına bir tepki de Levon Kordonciyan’dan geldi. Büyük büyük dedesi, Atatürk’ün özel terzisi olan modacı Kordonciyan, “Bu olay büyük bir kıskançlık ve terbiyesizliktir. Uygulanan sansür bizi çok üzdü. Bizler bu ülkede yaşayan Ermeniler olarak Atatürk’ümüzü hep sevecek, ilkelerini koruyacağız” dedi

Levon Kordonciyan’ı artık pek çok kişi yakından tanıyor. Büyük büyük dedesi, Atatürk‘ün özel terzisi olan modacı Levon Kordonciyan özellikle smokin konusunda bir Avrupa markası. Pek çok Hollywood ünlüsü, filmlerinde ve ödül törenlerinde onun elinden çıkan kostümleri giyiyor.

Levon’un büyük büyük dedesi, Atatürk tarafından yeteneği keşfedilir keşfedilmez eğitim için Fransa’ya gönderilmiş. Dönüşünde Atatürk’ün neredeyse tüm kıyafetlerini o dikmiş. Giyim kuşamına büyük önem veren, çağdaş kıyafetlerin tercih edilmesi için halkına örnek olmak isteyen Atatürk onu hiç yanından ayırmamış.



‘SANSÜR BİZİ ÇOK ÜZDÜ’

Torun Levon Kordonciyan da bu ünvanı büyük bir gururla devam ettiriyor. Dükkanı, dedesinin elinden çıkma kostümleri giyen Atatürk’ün fotoğraflarıyla bezeli. Her yıl Atatürk defileleri düzenleyip, Büyük Önder’i saygı ve sevgiyle anıyor. Kordonciyan bu yıl düzenleyeceği Çağın En Şık Lideri Sergisi’nin tüm gelirini ise depremzedelere bağışlama kararı aldı.







Hemen her fırsatta Atatürk sevgisini dile getiren Levon Kordonciyan’a, Hollywood’daki Ermeni lobisi tarafından engellenen, Disney Plus‘ın son anda yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk filmiyle ilgili görüşlerini sordum. Aldığım yanıtı, Türkiye‘de yaşayan Ermeni vatandaşlarımızın Atatürk sevgisinin bir nişanesi olarak burada paylaşmaktan onur duyuyorum:

“Bu olay büyük bir kıskançlık ve terbiyesizliktir. Bunu sanki anamıza babamıza, atamıza yapılan bir saygısızlık olarak görüyorum. Atatürk bu ülkede azınlıkların haklarının bir numaralı koruyucusudur. Bugün bu ülkede özgürce yaşıyor ve diğer vatandaşların haklarının tamamından faydalanıyorsak. bu tamamen onun sayesindedir. Disney Plus’ın uyguladığı sansür bizi çok üzdü. Siz de iyi bilirsiniz ki, politik kaygılar halkların arasını açar. Yıllarca bir arada sevgi ve saygı içinde yaşayan halkların kardeşliği politik oyunlara alet edilir. ABD’deki Ermeni lobisi de tamamen Türkiye düşmanı Beyrut Ermenilerinin ve Taşnakların eseridir. Onlar zaten bizleri de sevmezler. Bizler bu ülkede yaşayan Ermeniler olarak Atatürk’ümüzü sonuna kadar sevecek, sayacak ve ilkelerini koruyacağız.”

Ne dersiniz? Okurken sizlerin de tüyleriniz diken diken olmadı mı? Hiç ihtimal vermiyorum ama kendilerini en şahin Türk ve Atatürkçü ilan edip bu konuda ağızlarından tek kelime duymadığımız ünlüler de okurken birazcık utanır…

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/aytug/2023/08/07/ermeni-lobisine-tokat-gibi-cevap