93 bin dolar değerindeki altın zincirle Türkiye’ye uçarken yakalandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo havalimanında ilginç bir olay yaşandı. Bir Ermenistan vatandaşı boynuna taktığı 2 kg ağırlığındaki altın zincirle Türkiye’ye uçmak üzereyken yakalandı. Açıklamalara göre altın zincirin değeri 93 bin dolar.

Moskova’da Türkiye uçuşlarının ana havalimanı olan Vnukovo’da ilginç bir kaçakçılık vakası kayıtlara geçti. Federal Gümrük Servisi, Vnukovo’ya Türkiye’ye uçmak üzere, boynuna taktığı 2 kilo ağırlığında altın bir zincir ile kontrol noktasından geçmek isteyen bir Ermenistan vatandaşını gözaltına aldı.

32 yaşındaki Türkiye yolcusunun, “mevsim şartlarına uymayan kalın giysileri yüzünden” dikkat çektiği, oldukça heyecanlı gözüktüğü, deklarasyon gerektirmeyen “yeşil koridor”dan geçişi sırasında gümrük polisinin dikkatini çekerek arandığı bildirildi.

ZİNCİRİN DEĞERİ 93 BİN DOLAR

Türkrus’ta yer alan habere göre ismi açıklanmayan yolcu, boynundaki zincirin sorulması üzerine, “Her gün taktığım 50 bin rublelik zincir” dedi. Ancak yapılan inceleme, 1,7 kilo ağırlığındaki altın zincirin değerinin en az 9 milyon ruble (93 bin dolar) olduğu anlaşıldı.

Ermeni yolcu, “stratejik açıdan önemli malların kaçakçılığına ilişkin bir yasa” uyarınca gözaltına alındı. İlgili yasa maddesi yedi yıla kadar hapis öngörüyor.

Geçen ay Federal Gümrük Servisi, Dubai’den Vnukovo havaalanına uçan bir yolcunun bagajında 19 milyon ruble değerinde beyan edilmemiş bir kol saati bulmuştu. Böylece yolcu 5,5 milyon ruble tutan vergiyi ödemekten kaçarken yakalanmış ve tutuklanmıştı. Yolcunun saatine el konuldu.

patronlardunyasi.com

https://www.patronlardunyasi.com/haber/93-bin-dolar-degerindeki-altin-zincirle-turkiye-ye-ucarken-yakalandi/286112#google_vignette