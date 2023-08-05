Pontus emelleri taşıyan ayin iptal edilsin

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Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Fener Rum Metropolitliği’nin (Patrikhane) Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmemelidir.

Bir Müslüman Türk şehri Trabzon’da bu ayinin yapılması Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi ve Lozan Antlaşması hükümlerine aykırıdır” dedi.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Fener Rum Metropoliti tarafından Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos’a yapılması planlanan ayine ilişkin açıklamada bulundu. Yaycı, “Fener Rum Metropoliti Kara Papaz Sümela’da, hem de Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethettiği günün yıl dönümünde ayin yapacak. Fener Rum Metropolitliği’nin (Patrikhane) Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmemelidir Hele hele Fatih Sultan Mehmet Han’ın Trabzon’u fethettiği 15 Ağustos gününde asla” dedi. Yaycı, “Bu ayinle Lozan Antlaşması’na göre Fatih Kaymakamlığı’na bağlı olarak yalnızca Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul’daki Ortodokslardan sorumlu olan Fener Rum Metropolitliği yetkisini aşmaktadır. Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren 2010 yılına kadar, 88 yıl boyunca, sadece müze olan Sümela Manastırı’nın ibadet ve ayinlere açılmasının hiçbir mantıklı anlamı yoktur. Çünkü bölgede Ortodoks Hıristiyan cemaat yoktur” ifadelerini kullandı.

“LOZAN ANTLAŞMASI HÜKÜMLERİNE AYKIRI”

“Bu ayinin amacı Trabzon’un fetih tarihini unutturmak, en azından gölgelemek ve böylece buraların aslında Yunan toprağı olduğu propagandasını yaparak Megali İdea emellerine hizmet etmektir” diyen Yaycı, “Özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında patrikhanenin desteklediği Rum Pontus Cemiyeti, Karadeniz Bölgesi’nde Osmanlı Devleti aleyhine isyanlar yürütmüş ve Milli Mücadele yıllarında da Pontus çetelerine karşı en fazla şehit Trabzon şehrimizde verilmiştir. Megali İdea ve Pontus emelleri taşıyan bu ayin tüm şehitlerimizin aziz hatırasını da sızlatmaktadır. Bu ayin izninin iptalini ve Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethinin Trabzon ve Sümela’da şanına yakışır şekilde kutlanmasını istiyoruz. Bir Müslüman Türk şehri Trabzon’da bu ayinin yapılması Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi ve Lozan Antlaşması hükümlerine aykırı” değerlendirmesinde bulundu.

https://www.milligazete.com.tr/haber/15994789/pontus-emelleri-tasiyan-ayin-iptal-edilsin