İngiliz medyası Hakan Fidan’ın sırrını yazdı! ‘Diğer dışişleri bakanları onu ve Türkiye’yi ciddiye alsalar iyi olur’

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Yaklaşık 18 aydır devam eden Ukrayna savaşı dünya üzerindeki dengeleri alt üst etti.

Uluslararası diplomatik arena tıpkı bir mayın tarlası gibi sayısız zorlu sınavla karşı karşıya kalırken Türkiye savaşın her iki tarafı arasında oynadığı dengeleyici ve kolaylaştırıcı rol ile bir adım öne çıktı.

ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYANIN BAŞLANGICI: KARARLARI ARTIK BATI ALMIYOR

Batı medyasında yayınlanan analizlerde, uluslararası alanda kararları artık sadece ABD ve Batı’nın almadığına dikkat çekilerek bu durumun daha çok kutuplu bir dünyanın başlangıcı olduğu belirtiliyor.

İNGİLİZ MEDYASINDAN HAKAN FİDAN ANALİZİ

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesinin kurucu ortağı ve genel yayın yönetmeni David Hearst de Türkiye’nin kilit rolüne dikkat çekti ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili çarpıcı bir analiz kaleme aldı.

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Hearst ‘Türkiye’nin dışişleri bakanı yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebilir?’ başlıklı analizinde Ukrayna savaşının askeri bir felaket haline geldiğini belirterek Türkiye’yi işaret etti ve’Artık etrafındaki kaosla başa çıkan bir ülke var’ ifadesini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı eski başkanı Hakan Fidan’ın dışişleri bakanlığına getirilmesinin dikkat çeken bir hamle olduğunu vurgulayan yazar “Hakan Fidan’ın sırrı kendisini devletin sadece hizmetkarı olarak değil koruyucusu olarak görmesi.” ifadesini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;

“Dışişleri Bakanlığı’na geçmeden önce de MİT’in elinde çatışma bölgelerinden önemli dosyalar vardı. Kurum, Ermenistan’la yaşanan son çatışmada Azerbaycan’ın zafer kazanmasını sağladı, Libya’da Wagner ve darbeci general Hafter’e karşı Türkiye’nin adımlarını belirledi. Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasında ve esir değişimindeki müzakerelerde kilit rol oynadı.”

“DİĞER BAKANLAR FİDAN VE TÜRKİYE’Yİ CİDDİYE ALSALAR İYİ OLUR”

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NATO farkında olmasa da artık yeni bir dünya düzeninin karşımızda olduğunu vurgulayan yazar, 13 yılını Türkiye’nin en kritik kurumlarının birinin başında geçirmiş olan HAKAN FİDAN’ın şimdi en zor görevi ile karşı karşıya olduğunu yazdı.

Dünyanın bloklara bölündüğü bu durumun dış politikaya ses ve şekil verebilecek bir zeka gerektirdiğini belirten Hearst “Yeni Türk Dışişleri Bakanı buna fazlasıyla sahip. Diğer dışişleri bakanları onu ve Türkiye’yi ciddiye alsalar iyi olur.” ifadesini kullandı.

Hürriyet Gazetesi