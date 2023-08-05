Disney Plus’ın skandal kararı sonrası Türkiye Ermenileri ayakta… ‘Asla tasvip etmiyoruz’

Disney Plus’ın Atatürk dizisini global platformundan kaldırıp Türkiye’deki uzantısı Fox TV’de yayınlayacağını açıklamasına bir tepki de Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu’ndan geldi. Şirinoğlu, Türkiye’deki Ermenilerin, kararı asla tasvip etmediklerini vurguladı.

TÜRKİYE ERMENİLERİ KARARI KABUL ETMİYOR

Türkiye’deki Ermenilerin kararı tasvip etmediklerini belirten Şirinoğlu, “Türkiye’deki Ermeniler bu şekilde düşünmüyor. Başka yerlerde bu şekilde düşünenler olabilir fakat Türkiye’deki Ermeniler düşünmüyor ve tasvip etmiyor. Böyle düşünen varsa bile çok nadir. Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet ve ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı olarak değerlendirmektedir.” dedi.

SORUMLU DAVRANMA ÇAĞRISI

Türkiye karşıtı lobilere çağrıda bulunan Şirinoğlu, “Sanatın, sanatsal üretimin en zor zamanlarda bile milletler arasında arasında empatiye zemin oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının şahididir. ABD’deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine sorumlu davranma çağrımızı yeniliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi