Takoz Diaspora! ‘Zafer’ olarak karşıladılar

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Disney Plus’ın “Atatürk” dizisini yayından kaldırması için baskı yapan ABD’deki Ermeni diasporası, Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile barış adımları atmasına da karşı çıkıyor!

ABD merkezli dijital yayın platformu Disney Plus, ‘Atatürk’ dizisini dünyada yayınlayacağını duyurduktan sonra bu ülkedeki Ermeni diasporasının baskısıyla kararından vazgeçti. Dev bir şirketin Türkiye düşmanı diasporaya boyun eğmesine de tepkiler artarak devam ediyor. Tepkiler yabancı basının da gündemine gelirken, Ermenistan yönetiminin bu konudaki düşünceleri merak konusu oldu. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) baskısının ardından dizinin platformda yayınlanmayacağını, bunun yerine sadece Türkiye’de Fox TV ve sinemalarda film olarak gösterileceğini açıklayan Disney+ kararı, Ermeni diasporası tarafından “zafer” olarak karşılandı!

DÜŞMANLIK YAYIYORLAR

Bu durumun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın hükümeti tarafından nasıl karşılandığına ilişkin şimdilik bir haber yok. Disney+ kararı, bazı Ermeni haber sitelerinde “Ermeni lobisi kazandı!” başlığıyla yer alırken, hükümetin bu konuya ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor. Bununla birlikte, Paşinyan ile ANCA ve diğer diaspora dernekleri arasında soğukluk olduğu biliniyor. Nitekim Ermenistan hükümeti, Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşme adımları attığında, ilk tepkiler Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaksutyun’dan (ARF) gelmişti.

PAŞİNYAN’A DA MUHALEFET

Diasporanın medya ve sosyal medya kanalları, söz konusu üç ülkenin normalleşme sürecine olan tepkisini yansıtırken, ARF’nin protesto gösterilerine de destek vermişti. Nitekim Atatürk dizisinin yayından kaldırılması konusunda etkin olan ANCA’nın, Daşnaksutyun ile sıkı bağları olduğu ancak Amerika’daki bu kuruluşun, Ermenistan iç politikasından uzak durduğu belirtiliyor. Bununla birlikte ANCA, açıkça Paşinyan’a ve politikalarına karşı muhalefetini dile getirmekten çekinmiyor.

TEHDİT ETMİŞLERDİ

ABD’deki Rum ve Ermeni lobileri 1998’de bir Atatürk filmini daha engellemişti. 40 milyon dolar bütçeli filmin senaryosu, Lord Kinross’un Atatürk kitabına dayanıyordu. Ermeni ve Rum lobileri, filmde Atatürk’ü canlandıracak olan aktör Antonio Banderas’a baskı yapmıştı. Tehdit edilen aktör de korkup Atatürk’ü oynamaktan vazgeçmişti. İngiliz yapımcı Tarquin Olivier ile Türk eşi Zelfa Olivier, tüm çabalarına rağmen Banderas’ı ikna etmeyi başaramamıştı. ● HABER MERKEZİ

https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-takoz-diaspora-zafer-olarak-karsiladilar-6985754