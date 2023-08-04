Takoz Diaspora! ‘Zafer’ olarak karşıladılar

ABD merkezli dijital yayın platformu Disney Plus, ‘Atatürk’ dizisini dünyada yayınlayacağını duyurduktan sonra bu ülkedeki Ermeni diasporasının baskısıyla kararından vazgeçti. Dev bir şirketin Türkiye düşmanı diasporaya boyun eğmesine de tepkiler artarak devam ediyor. Tepkiler yabancı basının da gündemine gelirken, Ermenistan yönetiminin bu konudaki düşünceleri merak konusu oldu. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) baskısının ardından dizinin platformda yayınlanmayacağını, bunun yerine sadece Türkiye’de Fox TV ve sinemalarda film olarak gösterileceğini açıklayan Disney+ kararı, Ermeni diasporası tarafından “zafer” olarak karşılandı!

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DÜŞMANLIK YAYIYORLAR

Bu durumun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın hükümeti tarafından nasıl karşılandığına ilişkin şimdilik bir haber yok. Disney+ kararı, bazı Ermeni haber sitelerinde “Ermeni lobisi kazandı!” başlığıyla yer alırken, hükümetin bu konuya ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor. Bununla birlikte, Paşinyan ile ANCA ve diğer diaspora dernekleri arasında soğukluk olduğu biliniyor. Nitekim Ermenistan hükümeti, Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşme adımları attığında, ilk tepkiler Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaksutyun’dan (ARF) gelmişti.

PAŞİNYAN’A DA MUHALEFET

Diasporanın medya ve sosyal medya kanalları, söz konusu üç ülkenin normalleşme sürecine olan tepkisini yansıtırken, ARF’nin protesto gösterilerine de destek vermişti. Nitekim Atatürk dizisinin yayından kaldırılması konusunda etkin olan ANCA’nın, Daşnaksutyun ile sıkı bağları olduğu ancak Amerika’daki bu kuruluşun, Ermenistan iç politikasından uzak durduğu belirtiliyor. Bununla birlikte ANCA, açıkça Paşinyan’a ve politikalarına karşı muhalefetini dile getirmekten çekinmiyor.

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TEHDİT ETMİŞLERDİ

ABD’deki Rum ve Ermeni lobileri 1998’de bir Atatürk filmini daha engellemişti. 40 milyon dolar bütçeli filmin senaryosu, Lord Kinross’un Atatürk kitabına dayanıyordu. Ermeni ve Rum lobileri, filmde Atatürk’ü canlandıracak olan aktör Antonio Banderas’a baskı yapmıştı. Tehdit edilen aktör de korkup Atatürk’ü oynamaktan vazgeçmişti. İngiliz yapımcı Tarquin Olivier ile Türk eşi Zelfa Olivier, tüm çabalarına rağmen Banderas’ı ikna etmeyi başaramamıştı. ● HABER MERKEZİ

TARİHÇİYE DAVA

Atatürk uzmanı ABD’li tarihçi Prof. Dr. Bernard Lewis de Ermeni lobisinin hedefi olmuştu. Lewis, 1993’te Ermenilerin “soykırım” iddiasına karşılık “tarihin Ermeni bakış açısından yorumu”dediği için Fransa’daki Ermeni Haklarını Savunma Komitesi’nin açtığı bir davada yargılanmıştı. Mahkeme, Lewis’in açıklamasını uzmanlık yorumu olarak değerlendirmişti.

DÜNYA GÜNDEMİNDE

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin çağrılarının ardından dizinin iptal edildiği haberine yer veren uluslararası ajans Associated Press, komitenin destekçilerine teşekkür ettiğini vurguladı.

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AGOS: MESELEMİZ YİNE ‘LOBİLER’

Türkiye’deki Ermeni toplumunun gazetesi Agos, Disney+’ın Atatürk dizisini yayımlamaktan vazgeçmesine ilişkin tartışmayı “Meselemiz yine lobiler” başlığıyla birinci sayfasına taşıdı. Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan da tartışmayı köşesinde yorumladı. Yazısında ABD’deki bazı Ermeni kurumlarının projenin iptal edilmesi için kampanya başlattığını belirten Danzikyan, “Bir diziyi hedef almak, onun yayınlanmaması, hatta hiç çekilmemesi için çaba göstermek, bu örnekte bana anlamlı görünmüyor. Dizide ne anlatıldığını bilmeden, -nefret söylemi yoksa- daha en baştan bir ‘anlatı’yı engellemeye çalışmayı yerinde bulmuyorum doğrusu” ifadelerini kullandı.

Danzikyan şu değerlendirmede bulundu: “Bir diziyi engelleyerek ne elde edilmiş olundu ki? İki halk arasında bir diyalog gelişecekse bile bu diyalogun engellenmesi mi? Ön yargılar pekişiyor.” ● HABER MERKEZİ

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ERMENİSTAN KAMUOYUNUN GÖZÜ DOĞRUDAN TİCARETTE

Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırı, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaş nedeniyle 30 yıl önce kapatılmış, doğrudan ticari ilişkiler sonlandırılmıştı.

Bununla birlikte Türkiye ile Ermenistan arasında Gürcistan üzerinden gerçekleşen ve yıllık hacmi 230 milyon doları bulan bir ticaret var.

Bu ticaret hacmi özellikle Ermenistan için önemli bir tutarı ifade ediyor. Zira ülkenin 3 milyar doları ihracat, 5.3 milyar doları da ithalat olan dış ticaret hacminde, Türkiye ile dolaylı olarak da olsa yaptığı alışveriş yüzde 3’ü aşan bir oranı teşkil ediyor.

Bu ticaretin doğrudan yapılmasına yönelik irade de bir süredir devam eden normalleşme sürecinde taraflarca dile getiriliyor.

Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında, 1 Temmuz 2022’de Viyana’da gerçekleştirilen dördüncü toplantıda, iki ülke arasında havayolu kargo ticaretinin başlatılması kararlaştırıldı.

Türkiye ile doğrudan ticaret yapılma olasılığının Ermenistan kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tuttuğu, hâlâ kişi başı gelirin 4 bin 680 dolar olduğu ülkede, sınır komşusuyla doğrudan ticaretin refahı artıracağı yönünde beklentilere yol açtığı biliniyor.

Milliyet Gazetesi