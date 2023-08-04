Papa Françesko, Deprem Bölgesindeki Gençleri Teşvik Etti

Depremin Vurduğu Türkiye’nin Gençlerini Kucakladı

Papa Françesko, Peder Antuan Ilgıt ile

Lizbon’daki Apostolik Nunciature’e dönen Papa Françesko, afet bölgesinden Dünya Gençlik Günü için Lizbon’a gelen 40 kişilik Türk grubuyla bir araya geldi.

Çeşitli mezhepleri ve şehirleri temsil eden gençler, 6 Şubat’ta meydana gelen şiddetli depremin ardından gösterdiği yakınlık ve yardımlar için Papa Françesko’ya teşekkür etti. Papa, felaketin neden olduğu yıkımın ardından depremden etkilenen herkese duyduğu yakınlığı yeniden dile getirdi. Türk halkının yaşamlarını ve geçim kaynaklarını yeniden inşa ederken karşılaştıkları büyük sıkıntılar karşısında gösterdikleri cesarete hayranlık duyduğu belirtti.











Papa Françesko, özel bir görüşmede Anadolu, İstanbul ve İzmir Episkoposluğunun çocuklarını kabul etti. Dünya Gençlik Günü için Lizbon’da bulunan Türk Gençler, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkopos Genel Vekili Peder Antuan Ilgıt önderliğinde Papa Françesko ile birlikte özel dakikalar geçirdiler. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürerken, Papa, Türk Gençlerin hikâyelerini dinledi. Duygularını hoş karşılayan Papa Françesko, “Genç ve güçlüsün, cesur ol” sözleri ile gençleri inanç ve umutla ilerlemeye teşvik etti.

Dünya Gençlik Günü için Lizbon’a giden Papa Françesko, Lizbon’daki Papalık Salonu’nda, Türkiye’den gelen ve depremden sonra aldıkları yardım için kendisine teşekkür eden çeşitli şehir ve mezheplerinden Türk gençlerini ağırladı.









Yaklaşık 40 gençten oluşan bu grupla tanışan Papa Françesko, genç topluluk ile sohbet ederken onlara inanç ve umut da aşıladı. Papa, depremin neden olduğu yıkıma maruz kalanların yaşadıkları acılara yakınlığını da dile getirdi. Gençler de depremden sonra aldıkları yardımlar için Papa’ya teşekkürlerini iletirken, burada olmaktan mutlu olduklarını da belirttiler. Papa Françesko sözleri ile gençleri umutlandırırken, yaklaşık yarım saat süren ve kutsama ile son bulan görüşmede 23 yaşına giren bir Türk kızının doğum günü de kutlandı. (Vatican News, SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-deprem-bolgesindeki-gencleri-tesvik-etti/