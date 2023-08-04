‘Derdiniz ne?’

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, Ermeni lobisinin baskısıyla “Atatürk” dizisini yayından kaldıran Disney Plus’ın kararını “küstahça” diye niteledi. Yayman, Disney Plus yönetimini TBMM’ye çağırıp kararın nedenini soracaklarını açıkladı

Önder Yılmaz – Abonelik yöntemiyle para kazanan ABD merkezli dizi ve film platformu Disney Plus’ın “Atatürk” dizisini yayından kaldırmasına bir tepki de TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan geldi. Karar için “küstahça” nitelemesini kullanan Yayman, platforma yaptırım uygulanması gerektiğini belirterek bu konuda BilgiTeknolojileri ve İletişim Kurumu’nu (BTK) göreve davet etti. Yayman, Disney Plus yönetimini TBMM’ye çağırarak, kararlarının gerekçesini soracaklarını söyledi.

‘Kınıyoruz, lanetliyoruz’

Yayman, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede, “Sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın gururla andığı Atatürk hakkındaki diziyi yayınlamamak kabul edilemez. Bu tavır, ifade özgürlüğü açısından asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Burada siz bir ulusun, bir milletin kurucu önderi olan bir kişi hakkında böyle bir karar alıyorsunuz, bu Türk milletine yapılan bir hakarettir. Platformu kararından dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. TBMM açıldığında, Disney Plus yöneticilerini komisyonumuza davet edip bu tavırlarının gerekçelerini kendilerine doğrudan soracağız” dedi.

BTK’ya çağrı

“Lisans iptali ve bant daralması dahil muhakkak BTK’nın Disney Plus’a hesap sorması gerekmekte” diyen Yayman şöyle devam etti: “Disney Plus’ın bu tavrı aslında uluslararası dijital ağların kimin kontrolünde olduğunu ve kime hizmet ettiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu kurumlar toplumları rehin almak istemekte. Birtakım baskı gruplarının oyuncağı konumuna gelmektedir. Aynı zamanda uluslararası dijital ağlar kendilerini yasama, yürütme, yargı erkinin üstünde görmek suretiyle, bir anlamda bir sosyal medya mahkemesi kurmak suretiyle farklı bir tavır içerisine girmektedirler. Bunu kabul etmek doğru değildir.”

Atatürk ile Venizelos’un tarihi fotoğrafı

Kurtuluş Savaşı’nda yenilen Yunanistan’ın başbakanı Venizelos, 1930’da eşiyle Ankara’ya gelip Ankara Palas’taki davette Atatürk ile görüşmüş ve dostluk anlaşması imzalamıştı. Venizelos, 1934’te de Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermişti. Ermeni diasporası ise her fırsatta Atatürk aleyhinde kampanya yapıyor.

‘Ermeni vatandaşlar, Türkiye’nin yanında’

AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da konuyu Milliyet’e değerlendirdi. Sıvacıoğlu, “Üzgünüm. Türkiye’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeniler devletinin, ülkesinin yanında. Verilen mesajların yanında. Bu tür girişimler Türkiye-Ermenistan arasında gelişecek dostluğa zarar verir. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan, Sayın Cumhurbaşkanımızın törenine katılmış; çok güzel görüntüler ortaya çıkmıştı. Şimdi böyle bir gelişmenin yaşanmasını istemezdik” dedi.

‘Normalleşme süreci desteklenmeli’

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Şirinoğlu “Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet, karşılıklı saygı ve hoşgörü, ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı bulmaktadır. Zira sanatın tezahürlerinin, sanatsal üretimin en sıkıntılı zamanlarda dahi toplumlar arasında diyaloğa ve empatiye zemin yaratabileceği aşikârdır. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının tanığıdır” ifadelerini kaydetti. Kutsal değerlerin gündelik hesaplarla hoyratça göz ardı edilmesinin sebep olduğu ortamı endişeyle izlediğini söyleyen Şirinoğlu, “Bu vesilesiyle ABD’deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine, Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecini desteklemeleri ve bu anlamda katkı sunabilmek adına daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulunmaktayız” dedi.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/derdiniz-ne-6985751