İHD: Ezidi soykırımı tanınsın, 3 Ağustos soykırımı anma günü olarak ilan edilsin

İnsan Hakları Derneği (İHD), IŞİD’in Ezidi katliamının 9. yıl dönümünde açıklama yaparak soykırımı tanımayan ülkelere soykırımı tanıma ve 3 Ağustos’un soykırımı anma günü olarak ilan edilmesi çağrısında bulundu.

IŞİD’in Ezidilere yönelik 3 Ağustos 2014’te Irak Şengal Bölgesi’nde ve gerçekleştirdiği soykırım saldırısının üzerinden 9 yıl geçtiği vurgulanan açıklamada, ”İnsan Hakları Derneği (İHD) olarak Ezidilere yönelik gerçekleştirilen soykırım saldırısını bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz” denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ezidilerin daha önce de (73 ferman) saldırılara maruz kaldığı biliniyor. Bu son saldırı sonucunda da on binlerce Ezidi katledilmiş, binlerce Ezidi kadın köle yapılarak pazarlarda satılmıştır. Ağır insan hakları ihlallerine yol açan tüm bu saldırılar 21. yüzyılda hepimizin gözleri önünde gerçekleşmiştir. Böylesi ağır ihlaller karşısında başta BM olmak üzere ilgili mekanizmaların önleyici ve onarıcı görevlerini yerine getir(e)memiş olması bu organlar bakımından başarısızlıktan öte büyük bir utançtır.”

Êzidî halkının 2014 yılındaki Şengal ve Musul’a yönelik IŞİD saldırılarından sonra mülteci durumuna düşerek sığındığı ülkelerdeki sorunlarının devam ettiğinin ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Êzidîlerin kendi yurtlarına güvenli bir şekilde dönmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Bu vesile ile başta Türkiye olmak üzere halen Ezidi Soykırımı’nı tanımamış olan tüm ülkeleri, Ezidilere yönelik IŞİD saldırısını soykırım olarak tanımaya çağırıyor, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında yargılamalar yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm devletleri ve uluslararası kurumları Êzidî halkının kendi kaderini tayin etme, soykırıma karşı direnme ve var olma hakkına saygı göstermeye davet ediyoruz.”

T24