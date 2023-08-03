DUYURU

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAB), Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir dizi/film platformu tarafından, Cumhuriyetimiz’in kurucusu Büyük Atatürk’le ilgili bir dizinin yayından kaldırılmasından doğan haklı tepkiyi dikkatle izlemektedir. Bu adımın söz konusu ülkedeki Ermeni toplumu kuruluşlarının girişimleriyle alınmış olması da, konunun bizler açısından bir başka dikkate değer boyutudur. Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet, karşılıklı saygı ve hoşgörü, ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı bulmaktadır. Zira sanatın tezahürlerinin, sanatsal üretimin en sıkıntılı zamanlarda dahi toplumlar arasında diyaloğa ve empatiye zemin yaratabileceği aşikardır. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının tanığıdır. Kimlik ve aidiyet hassasiyetlerinin, kutsal değerlerin gündelik hesaplarla hoyratça göz ardı edilmesinin, dünyamızda körüklediği üzücü ortam herkes tarafından üzüntüyle ve endişeyle izlenmektedir.

Bu vesilesiyle ABD’deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine, Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecini desteklemeleri ve bu anlamda katkı sunabilmek adına daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulunmaktayız.

Saygılarımla

BEDROS ŞİRİNOĞLU

ERVAB BAŞKANI