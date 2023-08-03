Cihat Yaycı Paşa’dan flaş çağrı! Sümela’da kara papaz ayini iptal edilsin…

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Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Fener Rum Metropolitliği’nin (Patrikhane) Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmemelidir.” dedi.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Fener Rum Metropoliti tarafından Sümela Manastırı’nda 15 Ağustos’a yapılması planlanan ayine ilişkin açıklamada bulundu.

“Fener Rum Metropoliti Kara Papaz Sümela’da, hem de Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethettiği günün yıl dönümünde ayin yapacakmış!! Fener Rum Metropolitliği’nin (Patrikhane) Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmemelidir! Hele hele Fatih Sultan Mehmet Han’ın Trabzon’u fethettiği 15 Ağustos gününde asla!!!” diyen Yaycı, “Bu ayinle Lozan Antlaşması’na göre Fatih Kaymakamlığı’na bağlı olarak yalnızca Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul’daki Ortodokslardan sorumlu olan Fener Rum Metropolitliği yetkisini aşmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 2010 yılına kadar, 88 yıl boyunca, sadece müze olan Sümela Manastırı’nın ibadet ve ayinlere açılmasının hiçbir mantıklı anlamı yoktur. Çünkü bölgede Ortodoks Hristiyan cemaat yoktur.” ifadelerini kullandı.

Hristiyanların ayin oyununa dikkat çeken Cihat Yaycı, “Bu ayinin amacı Trabzon’un fetih tarihini unutturmak, en azından veya gölgelemek ve böylece buralarının aslında Yunan toprağı olduğu propagandasını yaparak Megali İdea emellerine hizmet etmektir.” dedi.

Cihat Yaycı değerlendirmesine şöyle devam etti:

Özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında Patrikhanenin desteklediği Rum Pontus Cemiyeti, Karadeniz Bölgesi’nde Osmanlı Devleti aleyhine isyanlar yürütmüş ve Milli Mücadele yıllarında da Pontus çetelerine karşı en fazla şehit Trabzon şehrimizde verilmiştir.

Megali İdea ve Pontus emelleri taşıyan bu ayin tüm şehitlerimizin aziz hatırasını da sızlatmaktadır!

Bu ayin izninin iptalini ve Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethinin Trabzon ve Sümela’da şanına yakışır şekilde kutlanmasını istiyoruz.

Bir Müslüman Türk şehri Trabzon ‘da bu ayinin yapılması Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi ve Lozan Antlaşması hükümlerine aykırıdır.

Ecdadın kemiklerini sızlatma, Lozan’ı ezdirme.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/cihat-yayci-pasadan-flas-cagri-sumelada-kara-papaz-ayini-iptal-edilsin-1777169.html