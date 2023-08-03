Çağrı yetmez,diasporaya eylem koyun!

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Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, ABD’deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine yönelik bir çağrıda bulundu.

Derya Nazlı

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, ABD’deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine yönelik bir çağrıda bulundu. Şirinoğlu, “Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini desteklemeleri ve daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulunmaktayız.” ifadesini kullandı.

Bedros Şirinoğlu, bir dijital yayın platformunun “Atatürk” dizisinin Ermeni lobisinin baskısıyla yayımlamama kararı aldığı iddiasına ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu. ABD merkezli bir dizi/film platformunun Atatürk’le ilgili bir dizinin yayından kaldırılmasına ilişkin tepkileri dikkatle izlediklerini belirten Şirinoğlu, bu adımın söz konusu ülkedeki Ermeni toplumu kuruluşları tarafından alınmış olmasının dikkate değer olduğunu ifade etti.

Türkiye Ermeni toplumunun, bu uygulamayı demokratik zihniyet, karşılıklı saygı ve hoşgörü, ifade özgürlüğü bakımından tartışmalı bulduğunu vurgulayan Şirinoğlu, sanatın toplumlar arasında diyaloğa ve empatiye zemin yaratabileceği görüşünü paylaştı.

Kimlik ve aidiyet hassasiyetlerinin, kutsal değerlerin hoyratça göz ardı edilmesinin dünyada üzücü bir ortamın oluşmasına neden olduğunu belirten Şirinoğlu, ABD’deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini desteklemeleri ve sorumlu davranmaları için çağrıda bulundu.

https://www.gunebakis.com.tr/haber/15935805/cagri-yetmezdiasporaya-eylem-koyun