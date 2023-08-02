Yıkıntılar İçinde Değer Aramak!

Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi depremde ne yazık ki yıkıldı ve taş üstünde taş kalmadı. Antakyalı Hristiyanlar da kilisede ikona ve değerli eşyaları aramaya ve bulduklarını da toplayarak koruma altına almaya başladı.

Antakya’nın tarihi değerlerinden biri olan Rum Ortodoks Kilisesi, Asrın Felaketi depremde zarar gören Kültürel Miras yapılarından birisiydi. Kilise içindeki ikonalar da en az kilise kadar değerli ve önemliydi. Ancak 6 Şubat depreminin ardından kilise binasında taş üstünde taş kalmazken içinde bulunan birbirinden değerli ikonalar da taş yığınlarının altında kaldı.

Antakyalı bazı Hristiyan vatandaşlar kilisenin tarihi ikonalarını ve değerli eşyalarını toz içinde kalmak pahasına aramaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Arşimendirit mertebesine yükselen, Kadasetli Antakya Patriği 10. Yuhanna’nın bölgedeki vekili Peder Pavlus Orduluoğlu’nun önderliğinde kilisenin enkaz yıkıntısına gelen imanlılar taşların arasında ne buldularsa koruma altına aldılar.

Patrik Vekili Orduluoğlu’nun yıkıntılar ve toz içindeki bu görüntüsü, kiliselere ve ikonalara ne kadar değer verdiğinin bir göstergesiydi. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/yikintilar-icinde-deger-aramak/