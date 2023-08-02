Soylu’nun ekibine yönelik tasfiyede ilk raund: Ankara ve İzmir Emniyet Müdürleri merkeze alındı, 52 kentin emniyet müdürü değiştirildi

Bir süredir emniyet teşkilatında etkili olan Menzil cemaatinin etkileri görülüyor. Tarikattan referanslı isimler kararnamede mevcut. Bu arada, geçmişte emniyette pek görülmeyen bu tarikatın son dönemde nasıl bu kadar destekçi bulduğunu kişisel olarak merak ediyorum. FETÖ’nün “renklendirme” faaliyeti aklımın hep bir kenarında duruyor epet zamandır

Tolga Şardan

Ve emniyet teşkilatında heyecanla beklenen il emniyet müdürleri kararnamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra bu sabah itibarıyla yürürlüğe girdi.

‘Heyecanla beklenen’ dememin sebebi, bakanlık koltuğunda ikinci ayını dolduran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın, kendisinden önce yedi yıldır bakanlık yapan Süleyman Soylu‘nun ekibine yönelik atamalarda nasıl bir yol izleyeceği beklentisiydi.

Beklendiği gibi de oldu. Yerlikaya hazırladığı kararnameyle önceki bakan Süleyman Soylu’nun ekibinin bir bölümünü tasfiye etti.

Hatırlanacağı üzere, Yerlikaya kısa süre önce ilk olarak Personel Başkanlığı’nda değişiklik yaparak Soylu’nun atadığı Ogün Vural‘ı görevden aldı. Ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları‘nı ve son olarak da Soylu’nun Emniyet’teki üç kişilik A Takımı’nda yer alan Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel‘in görevine son verdi.

Yerlikaya, Emniyet’ten sorumlu Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda önceki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile yeni atanan Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız‘ın yanı sıra yeni atanan Personel Başkanlığı yönetimiyle hazırladığı kararnameyi geçen cuma Cumhurbaşkanı Erdoğan‘a sundu.

Hatta Yerlikaya’nın Cumhurbaşkanlığı’na gitmesinden kısa süre sonra Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız da Cumhurbaşkanlığı’na çağırıldı. Erdoğan’ın son talimatlarının ardından kararname, acele yenilenmesi amacıyla motorlu polis tarafından tekrar bakanlığa gönderildi, düzeltilip bir kez daha Erdoğan’a sunuldu.

Aslına bakarsanız, kararnamenin geçen cuma gecesi yayımlanması bekleniyordu. Kararnameyi takip edenler uykusuz bir gece geçirdi. Ancak ses çıkmadı. Ve nihayetinde Erdoğan’ın onayından dün gece geçti.

A takımından iki isim devre dışı

Kararnamenin flaşında elbette önemli isimler mevcut. Bunlardan ikisi, Soylu’nun üç kişilik A Takımı’nda yer alan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz. Holoğlu ve Yılmaz’ı, Büyüteç okurları artık yakından tanıyorlar. Ancak şunu belirteyim, daha önce çok yakın diyalog halinde oldukları MHP Genel Merkezi, Holoğlu ve Yılmaz’ı bu kez yalnız bıraktı. Bekledikleri desteği göremedi iki polis müdürü.

Yılmaz’ın, Bakan Yerlikaya’da ayrı bir hatırası var. Zira Yılmaz, Yerlikaya hakkında 2021’de FETÖ dosyası hazırlamıştı. Ankara Adliyesi’ndeki soruşturma savcısının dikkati sayesinde skandal patlamadan önlendi. Kaldı ki; Soylu’nun da, İstanbul Valisi olması ve İstanbul’da rahat hareket etmesini engellemesi nedeniyle Yerlikaya’dan haz duymadığı bilinen gerçeklerden.

Soylu – Yılmaz ikilisinin planı tutmadı. Ardından da Soylu’nun bakanlıktan alınıp yerine Yerlikaya’nın geçmesi, Yılmaz için sonun başlangıcı oldu haliyle. Bu arada kendisi de Trabzonlu olan Yılmaz’ın, Erdoğan’a ulaşmaları için İstanbul’daki Rize eşrafını devreye soktuğu haberlerine karşın Yerlikaya’nın kararnamede görevden alınmasında direndiği birkaç isimden birisi oldu Yılmaz.

Ayrıca Sinan Ateş cinayeti soruşturması sırasında yaşananlarda Yılmaz’ın konumunu da unutmamak gerek.

Geçtiğimiz günlerde emniyet kulislerine Yılmaz’ın yerinde kaldığı bilgisi yayıldı. Ancak, kararnameyle görüldü ki, Yerlikaya, Ankara Emniyet Müdürü’nün görevden alınması konusunda geri adım atmadı.

Bir dönem KOM Dairesi Başkanı olarak görev yapan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da Yerlikaya’nın hedefinden kurtulamayıp eve giden isimlerden oldu. Holoğlu’nun da, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve halen BAE’de yaşayan Sedat Peker‘in açıklamalarında geçen isimler arasında yer aldığını hatırlatayım. Holoğlu, ABD’de yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz‘ın, Soylu’yla bakanlıktaki makamında buluşmasını organize eden iki isimden birisiydi aynı zamanda.

Yeni genel müdür yardımcıları

Kararnamede yer alan bazı isimler için ayrı paragraf açmak gerekecek.

Bu isimlerden birisi Polis Başmüfettişi Selami Yıldız. Yıldız, 17-25 Aralık sürecinde İstanbul’da görev alan isimlerden. Adana ve Bursa Emniyet Müdürü oldu. Ancak Soylu ve ekibinin baskıları sebebiyle görevden ayrılmayı tercih etti. Yıldız, şimdi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Genel müdür yardımcısı olan diğer bir isim KOM Başkanı Mahmut Çorumlu. Çorumlu’yu da Büyüteç okurları yakından bilir. Holoğlu ile birlikte Sezgin Baran Korkmaz’ın Soylu ile buluşmasını sağlayan isim. Ayrıca, Eski İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı‘nın FETÖ ile iltisaklı kardeşiyle ilgili işlem yapılması gereken evrakı rafta unuttan Çorumlu, Yerlikaya’nın bakan olmasıyla birlikte Soylu’nun ekibinden olmadığı kulisini yürüttü. Farklı bir camiadan devreye soktuğu isimler üzerinden görevde kalmayı başardı. Kararnamenin yumuşak karnı.

İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, görevden alınması beklenen isimler arasındayken Bursa’ya kaydırıldı.

Zaimoğlu, Soylu’nun ekibine sonradan dahil olan isimlerden. İstihbarat Başkanı olmadan önceki görevi Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı iken, 500 bilişim uzmanının Emniyet’e alınması sürecinde etkin isimlerdendi. Hatta kendi yakınlarının bile bilişim uzmanı olarak alındığı iddiaları mevcut. Sonrasında bu uzmanlardan bir bölümünün Soylu’nun trolleri olarak tanımlandığını da ekleyeyim.

Soylu tarafından İstihbarat Başkanı yapılan Zaimoğlu hakkında Soylu’nun özel talimatlarını yerine getirdiği iddialarının odağında yer aldı. Kimi AKP’li siyasilerin Soylu’ya yönelik tepkilerinin gerisinde Zaimoğlu’nun yerine getirdiği özel talimatlar olduğu iddiası hep gündemdeydi.

Ayrıca, Zaimoğlu’nun, Peker’in iddialarında adı gündeme gelen Cihan Ekşioğlu ile yakınlığı bulunduğu bilgisi mevcut. Eski MİT Başkanı Hakan Fidan ile mevcut MİT Başkanı İbrahim Kalın‘ın Zaimoğlu ve ekibinden rahatsızlık duyduğu biliniyor. Buna karşın, kulislere yayılan bir başka iddia ise, Zaimoğlu’na Bakan Yardımcısı Aktaş’ın destek olduğu. Aktaş’ın geçmişte birlikte Hacca gittiği Zaimoğlu’nun görevde kalması yönünde görüşte bulunduğu ifade ediliyor. Soylu’yla yakın çalışan önemli isimlerden Zaimoğlu’nun, Soylu ile arası soğuk olan AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala‘nın seçim bölgesinde görevlendirilmesi de dikkat çekici doğrusu.

Merkeze alınması beklenen ancak aktif görev verilerek Balıkesir Emniyet Müdürü yapılan TEM Dairesi Başkanı Hasan Yiğit de Soylu’nun yakın ekibindendi. Yiğit, Soylu’nun bakanlıktan ayrılmadan hemen önce imzaladığı onay ile vekaleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapıldı.

Krizin içindeki polis müdürleri

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Muğla Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu ve Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da merkeze alınan dikkat çekici isimlerden oldular.

İzmir Emniyet Müdürü Şahne, daha önce Mersin Emniyet Müdürü iken arka arkaya kokain kaçakçılığı olayları patlamıştı. Ayrıca halef selef olduğu mevcut Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile sorun yaşıyordu. İkili arasında yaşananlar önce Soylu’ya sonra da Yerlikaya’ya yansıdı. Krizden galibiyetle ayrılan Aslan oldu.

Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu’nun Marmaris ve Bodrum’da yaşanan olaylar nedeniyle epey zamandır başı ağrıyordu. Marmaris’te İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız’ın 24 metrelik tekne yaptırmasıyla başlayan olaylar zincirini Büyüteç okurları hatırlayacaktır. Bakan Yerlikaya, Muğla ile özel ilgilendi. Yaşananlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ikna ettiği bilgisine ulaştım.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da ilk görevinden sonra eve gidecek isimlerden oldu. Edirne’de, yardımcısının uyuşturucu şebekesiyle bağlantısının ortaya çıkarılması ve hapis cezasıyla yargılanması, Alçalar’ın görevden alınması sürecinin önünü açtı.

Engin Dinç, Ankara’da

Kararnamede fazlasıyla dikkat çeken isimlerden birisi de hiç kuşkusuz Ankara Emniyet Müdürü yapılan Engin Dinç. Dinç, Hrant Dink’in öldürülmesinden bu yana sürekli gündemde olan biri isim. Ayrıca, Ankara’daki 10 Ekim katliamı sırasında Emniyet İstihbaratı’nın başındaydı. Katliamla ilgili yargı sürecinde dikkatler üzerindeydi.

Önce Eskişehir’de sonra da Konya’da görev alarak biraz olsun gözlerden uzak durdu. Ancak bugün itibarıyla Ankara’nın yeni emniyet müdürü. Artık bir kez daha göz önünde olacak. Özellikle iktidar muhalifi bazı sivil toplum örgütleri Dinç’i daha yakından takip edecekler. Servet Yılmaz’ın dönemini mercek altına alıp almayacağı merak konusu. Geçmişte çok önemli bir siyasi cinayetin merkezindeydi. Şimdi de Sinan Ateş cinayeti soruşturmasının yürütülmesinde görev alacak.

Dinç’in Ankara Emniyet Müdürü olmasında daha önce Eskişehir’de vali olarak birlikte görev yaptığı mevcut Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın da destek olduğu ifade ediliyor.

Kararnamenin fotoğrafı

Görevdeki 24 kentin emniyet müdürünün doğrudan merkeze çekildiği ve toplamda 52 kentin emniyet müdürünün değiştirildiği kararnameye bakıldığında genel olarak şu tespitleri yapmak mümkün:

* Bir süredir emniyet teşkilatında etkili olan Menzil cemaatinin etkileri görülüyor. Tarikattan referanslı isimler kararnamede mevcut. Bu arada, geçmişte emniyette pek görülmeyen bu tarikatın son dönemde nasıl bu kadar destekçi bulduğunu kişisel olarak merak ediyorum. FETÖ’nün “renklendirme” faaliyeti aklımın hep bir kenarında duruyor epet zamandır.

* Uzun süredir Doğu’daki kentlerde görev yapan emniyet müdürlerinin bir bölümü Batı’da görevlendirildi.

* Soylu tarafından velakaten görev verilen emniyet müdürlerinin büyük bölümü görevden alındı

* Alevi kökenli aktif il emniyet müdürlerinin neredeyse tamamı merkeze çekildi.

* Genel müdür yardımcılıklarına yapılan yeni atamalarla merkez teşkilatına taze kan getirildi. Yeni bir yönetim döneminin önü açıldı.

* MİT’ten gelen arşiv bilgilerinin de kullanıldığı kararnamede, yeni il emniyet müdürü olarak görevlendirilenlerde polis başmüfettişlerinin çoğunlukta olması dikkati çekti.

* Kararnameye bakıldığında illerin yaklaşık yüzde 65’i değiştirildi. Soylu’nun ekibi henüz tamamen tasfiye edilmiş değil. Özellikle Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın referans olduğu bazı isimler halen görevde.

* Deprem bölgesinin emniyet müdürleri, farklı kentlerde görevlendirildi.

* Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapılan Ömer Urhal ve Caner Tayfur, İzmir’e atanan Celal Sel, Kocaeli’ne görevlendiren Faruk Karaduman, Muğla’ya atanan Ali Canpolat, Konya’da göreve başlayacak Mahmut Karabulut, Kahramanmaraş’a görevlendirilen Nurettin Gökduman‘ın makul tercihler olduğunu söylemek mümkün.

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Yerlikaya, illerde beklenen atamaları gerçekleştirdi. Şimdi sırada polis okulları ve merkez teşkilatı var. Merkeze çekilen emniyet müdürleri arasında bu görevlere getirilmesi planlanan isimler bulunuyor. Bu atamalar da büyük olasılıkla hafta sonuna yetişir.

Atamalarla Soylu’nun izleri silinirken, yeni bir dönem başlıyor.

https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sardan-buyutec/soylu-nun-ekibine-yonelik-tasfiyede-ilk-raund-ankara-ve-izmir-emniyet-mudurleri-merkeze-alindi-52-kentin-emniyet-muduru-degistirildi,41001