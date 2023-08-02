Son dakika! Disney, Atatürk dizisinin yeni kanalını duyurdu

Editör : Mutluhan Yıldız

Son dakika haberi: Ermeni lobisine boyun eğen Disney, Atatürk dizisinin yayınlanacağı kanalı açıkladı. Disney dizinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Fox TV’de yayınlanacağını duyurdu.

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen ve politikacıların da tepkisine sebep olan Disney+’ın Atatürk dizisiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. ABD’de başlayan Ermeni lobisine ve baskılara boyun eğen plartform dizinin Fox TV’de yayınlanacağını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Disney Plus hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuş “Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

“GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK”

Şirketin Türkiye genel müdürü Cenk Soner, yapımın Fox TV ekranlarında ve sinemalarda yayımlanacağını, böylelikle Atatürk’ün “çok daha geniş kitlelere ulaştırılacağını” öne sürdü. Dizi böylelikle şirketin dijital yayın platformu Disney+’da yayımlanmayacak.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘Atatürk’ dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle olacak:

29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında

3 Kasım, 1. film sinemalarda

22 Aralık, 2. film sinemalarda

2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarında

https://www.tgrthaber.com.tr/kultur-sanat/disney-ataturk-dizisinin-yeni-kanalini-duyurdu-2899664