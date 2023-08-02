Papa Francis Lizbon’da, kilisenin adının karıştığı cinsel istismar suçlaması için ne diyecek?

Papa Francis, Portekiz’deki Katolik din insanlarının cinsel istismarlarına hedef olan kurbanlarla özel görüşmelerde bulunacak ve konuyla ilgili hassasiyetini kamuya vereceği mesajlarda da gündeme getirecek

Katolik dünyasını ruhani lideri Papa Francis, Katolik Kilisesi’nin düzenlediği “Dünya Gençlik Günü” etkinliğinin açılışına katılmak üzere bugün Portekiz’in başkenti Lizbon’a geldi.

Binlerce Katolik genci bir araya getiren “Dünya Gençlik Günü” etkinlikleri, Covid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle son yıllarda düzenlenemiyordu.

Papa’nın, Lizbon’da Katolik gençlere vereceği önemli tavsiyelerin yanı sıra, Katolik Kilisesinin cinsel istismarla mücadelede atacağı adımlar konusunda konuşmalar yapması bekleniyor.

Lizbon’da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşmasına rağmen, 6 günlük etkinliğe dünyanın dört bir yanından 1 milyondan fazla Katolik gencin katılacağı tahmin ediliyor.

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü toplantıya katılan gençlere “Susuz kalmayın!” çağrısı yaparken, Başbakan Antonio Costa, hava çok sıcak olduğu için katılımcılara yanlarında “bol su taşımalarını ve mutlaka şapka takmalarını” tavsiye etti.

Festivali düzenleyen Lizbon Piskoposluğundan Kardinal Americo Aguiar, salgın yüzünden iki yıl aradan sonra bu sene yeniden düzenlenen Dünya Gençlik Günü’nün çok başarılı geçeceği vaadinde bulundu.

Aguiar, buluşmanın Katolik gençleri için özellikle Avrupa’da devam eden savaş ve dünyanın dört bir yanındaki ekonomik belirsizlikler nedeniyle önemli bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

Sabah saatlerinde Portekizli yöneticilerle görüşecek olan Papa Francis, öğleden sonra 16. yüzyıldan kalma Jeronimos Manastırı ve Kilisesini ziyaret edecek.

Associated Press, Papa Francis’in Lizbon ziyareti sırasında bu ülkedeki Katolik din insanlarının cinsel istismarlarına hedef olan kurbanlarla özel görüşmelerde bulunacağını ve konuyla ilgili hassasiyetini kamuya vereceği mesajlarda da gündeme getireceğini duyurdu.

Portekiz’deki Katolik din insanlarının cinsel istismar davaları

Portekiz’de bu yıl içinde ortaya çıkan din insanlarının cinsel istismar skandalları, bu ülkedeki Katolik Klisesi’nin önemli ölçüde başını ağrıtmıştı.

Şubat ayında yayımlanan bağımsız bir komisyon raporunda, bu ülkede 1950’den bu yana çoğu 10-14 yaşlarında en az 4 bin 815 erkek ve kız çocuğunun Katolik din insanları tarafından istismara uğradı bildirildi.

Portekizli piskoposlar, rapora ilk tepki olarak sadece birkaç istismar vakası olabileceğini iddia ederken, adı geçen aktif din insanlarını açığa almayarak büyük ölçüde eleştiri almıştı.

Bunun yanı sıra, mağdurlara tazminat ödeme konusunda da tereddüt yaşayan kilise, sadece mahkeme kararları doğrultusunda ödeme yapacağında ısrar etmişti.

Portekiz Katolik Kilisesi, mart ayında mağdurlar için Dünya Gençlik Günü’nde açılışı yapılacak bir anıt inşa etme söz vermiş, ancak toplantıyı düzenleyenler birkaç hafta önce bu plandan vazgeçmişti.

https://tr.euronews.com/2023/08/02/papa-francis-lizbonda-kilisenin-adinin-karistigi-cinsel-istismar-suclamasi-icin-ne-diyecek