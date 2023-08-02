Lizbon’daki 37. Dünya Gençlik Günü Başladı

37. Dünya Gençlik Günü, Lizbon Kardinal Patrikliği tarafından kutlanan ve yüzbinlerce gence inanç yolculuklarını paylaşmaları için fırsat sağlayan ayin ile 1 Ağustos’ta başladı.

Dünya Gençlik Günü’nün ilk günü, heyecan ve neşe içinde, akşam geç saatlere kadar çalan müzikle sona erdi. 1 Ağustos Salı günü Lizbon’daki Edward VII Parkı’nda düzenlenen açılış Ayini, dünyanın dört bir yanından Hristiyan gençleri bir araya getirdi. Heyecanlı oldukları her hallerinden belli olan bir grup genç, duygularını Papa’nın huzurunda olmaya benzettiler.

Açılış Ayini

Dünya Gençlik Günü’nün açılış Ayini, Hristiyanların dua, neşe ve müzik içinde bir araya gelmeleri ve bu olağanüstü etkinliğe katılmak için dünyayı dolaşmanın benzersiz nedenlerini paylaşmaları için dokunaklı bir fırsat oldu. Lizbon Kardinal Patriği, Ayin’nin açılışını yaparken, gençlere ”hoş geldiniz” dedi. Vaazını bu yılki “Meryem kalktı ve aceleyle gitti” teması etrafında odakladı.

Kardinal Manuel Clemente, orada bulunan herkesin mesafe, bağlantılar ve yolculuk için gerekli masraflar nedeniyle zorlu olabilecek bir yolculukta olduğunu vurguladı. Tüm bu engellere rağmen, bu tür yolculuklara çıkmanın önemine vurgu yaparak, bunu her gün yeni bir bölümün sunulduğu hayat yolculuklarına benzetmiştir. Kardinal Clemente, toplanan herkesi sıcak bir şekilde kucaklayarak, “Lizbon, sizi ve Portekiz’de bulunduğunuz veya olacağınız diğer tüm toprakları tüm kalbinizle karşılıyor” dedi.

Orada Olmayanlara

Katılımcıların çoğu için bu buluşma, hayatlarında yeni ve anlamlı bir bölümü işaret ediyor. Etkinliğe Nijerya’dan gelen Adanna, “Nijerya uzak ve yolculuk masraflıydı” dedi. Bununla birlikte, Lizbon’a şahsen gelemeyenlerin ruhen orada olduğuna kesinlikle inandığını dile getiren Adana, onlar için dua etti ve etkinlikte olsunlar olmasınlar tüm katılımcıları birbirine bağlayan bağı güçlendirerek, gelemeyenlerden nazikçe dualarını istediler.



Dünya Gençlik Günü; birlik, inanç ve kültürel alışveriş atmosferi, şüphesiz küresel gençlik topluluğu arasında kalıcı hatıraları ve dostlukları besleyecektir. Şefkat, anlayış ve birliktelik ruhu, Dünya Gençlik Günü’nün özü olan Mesih’le karşılaşmayı dünyanın her köşesine taşıyarak bu önemli olayın çok ötesinde yankılanacak.

Yakınlık ve Karşılama

Papa Françesko, ”15 Ağustos Dünya Gençlik Günü” mesajında, etkinliğin temasını yansıttı ve bu, Luka 1:39‘da yer alan müjdeyi paylaştı: ”Meryem kalkıp aceleyle gitti.”

Papa mesajında, “Bu sıkıntılı zamanlarda, zaten covid-19 salgınının travmasıyla sınanan iman ailemiz, savaşın trajedisiyle sarsıldığında, Meryem Ana hepimize ve özellikle de size, kendisi gibi genç insanlara kendisini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Telaş

“Ne tür bir ‘aceleniz’ var sevgili gençler?” diye soran Papa Françesko, sağlıklı bir telaşın bizi her zaman yukarıya ve başkalarına doğru nasıl yönlendirdiğinin altını çizerek, ”Yine de bizi yüzeysel yaşamaya ve her şeyi hafife almaya iten sağlıksız bir telaş da var” diyerek, gençlerin “hayallerini” ve Dünya Gençlik Günü yolculuklarının “her adımını” kutsadı. (Vatican News)

https://haber.sat7turk.com/lizbondaki-37-dunya-genclik-gunu-basladi/