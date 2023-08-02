Ermeni halterci Garik Karapetyan Avrupa Şampiyonu oldu

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda 120 kiloda Ermeni halterci Garik Karapetyan altın madalya elde etti.
Ermeni halterci koparmada 181 kilo, silkmede 205 kilo, toplamda da 386 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Hatırlanacağı üzere Garik Karapetyan Nisan ayında Yerevan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonasında toplamda 392 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuştu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/02/Ermeni-halterci-Garik-Karapetyan-Avrupa-Şampiyonu/253219
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