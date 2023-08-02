Disney’den ‘Atatürk’ sansürü mü? Ömer Çelik: Ermeni lobisi hastalıklı bir nefret lobisine dönüştü

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK canlı yayınında Disney’de yer alan Atatürk dizisinin yayınlanmayacağı iddialarıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Kararın düzeltilip, Atatürk dizisinin yayınlanması gerektiğini vurgulayan Çelik, ‘Devletin kurumları bu süreci inceliyor. RTÜK muhatapları ile görüşecek, yanlış karardan dönmelerini talep edecek.’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklaması şu şekilde;

Atatürk dizisiyle ilgili olarak bu tartışma epeyce sürüyor. Fikir hürriyeti gibi konulardan bahsediliyor ama en temel konularda bile Türkiye’nin hassasiyetleri karşısında bile tepkimizi koyduğumuz an fikir hürriyeti diyerek bir yaklaşım sergiliyorlar. Söz konusu olan Atatürk ile ilgili bir dizi olduğu zaman kaç kere bu haberler gündeme geldi. Bir baskıya boyun eğiyorlar. Neticede bir baskıya boyun eğiyorlar. Bu baskıda Ermeni lobisinin hastalıklı baskısı. Bu batı demokrasilerinin içinde bulunduğu krizi gösteriyor. Şimdi hastalıklı lobinin baskısına boyun eğiyorlar. RTÜK bir inceleme başlattı. Yaptıkları yok hükmünde ama saygısızlığa göz yumulmaz. Tepkimiz daha da sertleştireceğimizin kimsenin şüphesi olmasın. Atatürk ile ilgili bu faaliyetleri sürerse herhangi bir şekilde Türkiye’nin kurumları ile iş yapması söz konusu olmaz.

Uzun zamandır ortada olan bir kriz var. Normalleşme ile ilgili adım attık fakat bütün bunları Ermenistan Anayasa Mahkemesi durdurdu.

‘KARAR DÜZELTİLMELİ, ATATÜRK DİZİSİ YAYINLANMALIDIR’

Devletin kurumları bu süreci inceliyor. RTÜK muhatapları ile görüşecek, yanlış karardan dönmelerini talep edecek. Dönmezlerse gereken süreç işleyecek.

Karar düzeltilmeli, ATATÜRK dizisi yayınlanmalıdır.

https://www.cnnturk.com/turkiye/disneyden-ataturk-sansuru-mu-omer-celik-ermeni-lobisi-hastalikli-bir-nefret-lobisine-donustu