CHP Sözcüsü Öztrak’tan Disney Plus’a: Nefret suçu olarak görüyor, şiddetle kınıyoruz

Disney Plus Türkiye’nin “Atatürk” dizi filmini yayınlamama kararının ardından FOX TV’nin televizyonda ve sinemalarda yayınlanacağını duyurması üzerine açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “CHP olarak Disney Plus yöneticilerinin aldığı bu kararı, kurucumuz ve ülkemizin Büyük Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına karşı işlenen bir nefret suçu olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi. Öztrak’ın Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle: “Disney Plus yöneticileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan ve Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 29 Ekim 2023 tarihinde tüm dünyada eş zamanlı gösterime sunacaklarını duyurdukları dizinin sadece ülkemizde FOX TV’de ve sinemalarda gösterileceğini açıklamıştır. Bu kararın, bir süredir sosyal medya paylaşımlarında Atatürk hakkında nefret söylemi içeren, yakışıksız ifadeler kullanan, projeye karşı lobi yaptığı da bilinen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA’nın baskıları sonucunda alındığı iddia edilmektedir. CHP olarak Disney Plus yöneticilerinin aldığı bu kararı, kurucumuz ve ülkemizin Büyük Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına karşı işlenen bir nefret suçu olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz.” T24