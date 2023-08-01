Valiliğe göre Grup Yorum ve Ermenistan’dan Veradardz grubu Munzur Festivali’ne ‘uygun değil’miş

21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde sahne alması planlanan Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Veradardz Folk Grup, Tunceli Valiliği’nin aldığı kararla festival programından çıkarıldı.

Gazete Duvar’dan Duygu Kıt’ın haberine göre, bu yıl 3-6 Ağustos arasında yapılacak olan 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin merkez programında yer alan Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Ermeni dans grubu Veradardz Folk Grup, Tunceli Valiliği tarafından festivale ‘uygun’ bulunmadı.

Tertip komitesinden açıklama

Valiliğin 28 Temmuz tarihli 2023/275 sayılı yazısı gereğince Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Veradardz Folk Grup’un festival programında yer almasının ‘uygun görülmediği’nin kendilerine bildirildiğini belirten komite şu açıklamayı yaptı: “21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali programı kapsamında Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Veradardz Folk Grup’un sahne alamayacakları, ancak geri kalan festival programının merkez ve ilçelerde tüm coşkusuyla aynen uygulanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Geçen yıl planlanan festivalde yine Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi’nin programdan çıkarılması istenmiş, Dersim’e gelmek isteyen grup üyeleri hakkında il sınırları içine giriş yasağı konmuş, sanatçılar Muti Köprüsü’nde bekletilerek Dersim’e alınmamışlardı.

7 kişi gözaltında

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, Dersim’de Grup İsyan Ateşi ve Partizan okuru yedi kişi gözaltına alındı. 31 Temmuz Pazartesi akşamı gözaltına alınanların nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

Tunceli Valiliği’nin 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Veradardz Folk Grubu’nun sahne almasına yasak getirmesinin ardından akşam saatlerinde Seyid Rıza Meydanı’nda bulunan Grup İsyan Ateşi üyeleri ve Partizan okurlarından oluşan yedi kişi gözaltına alındı.

Hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan Ertan Çıta, Cevahir Fındık, Yusuf Rencüzoğulları, Melisa Yılmaz, Ali Rencüzoğulları, Yaprak Kurban, Dilek Kurban’ın nereye götürüldüğü bilgisi edinilemedi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28950/valilige-gore-grup-yorum-ve-ermenistandan-veradardz-grubu-munzur-festivali-ne-uygun-degilmis