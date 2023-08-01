İngiltere Ezidi Soykırımı’nı resmen tanıdı

Artı Gerçek – İngiltere, IŞİD’in 2014 yılında gerçekleştirdiği Ezidi Soykırımı’nı tanıyan ülkeler arasına katıldı. Ezidi Soykırımı’nın dokuzuncu yıldönümü öncesinde İngiltere hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, “İngiltere bugün resmen, Ezidi halkına 2014’te IŞİD tarafından soykırım eylemi gerçekleştirildiğini tanımıştır” denildi.

Ezidi Soykırımı, İngiltere’nin tanıdığı beşinci soykırım oldu. İngiliz hükümeti geçmişte, Yahudi Soykırımı’nı, Ruanda Soykırımı’nı ve Kamboçya Soykırımı’nı tanımıştı. Ülkenin Ezidi Soykırımı konusunda aldığı karar, Almanya’da eski bir IŞİD militanının Irak’ta Ezidilere karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulunması üzerine geldi.

‘ADALET KİLİT ÖNEM TAŞIYOR’

İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarig Ahmad, Ezidi halkının dokuz yıl önce IŞİD tarafından maruz bırakıldığı acıların bugün hâlâ hissedildiğini hatırlatarak, “Hayatları yıkılanlar için adalet ve hesap sorulabilirlik kilit önemde. Bugün, Ezidi halkına karşı soykırım eylemi gerçekleştirildiğini tanımak yönünde tarihi bir karar aldık” dedi.

Bu kararın Ezidilerin adalete ulaşmasına yardımcı olması umudunu dile getiren İngiliz bakan, “İngiltere, IŞİD’in yok edilmesinde önde gelen bir rol oynamaya devam edecek. Buna, örgütün terörizminden etkilenen toplulukların yeniden inşası ve zehirli propagandasına karşı küresel çabalara liderlik etmek de dahil” diye konuştu.

‘ALMANYA’DAKİ MAHKEME KARARI ETKİLİ OLDU’

İngiliz hükümetinin açıklamasında, ülkenin pozisyonunun bugüne dek “soykırımların hükümetler veya yargı dışı kurumlar yerine yetkin mahkemeler tarafından tanımlanması” yönünde olduğu, Ezidi Soykırımı’nı tanıma kararının da Almanya’daki IŞİD üyesi hakkındaki soykırım hükmü sonrasında alındığı vurgulandı.

Frankfurt’ta bir mahkeme, 30 Kasım 2021 yılında verdiği kararda eski IŞİD militanı Taha Al-Jumailly’yi Ezidi bir kadın ile beş yaşındaki çocuğunu esir alma ve istismar etme suçlamasıyla açılan davada, soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlemekten suçlu bulmuştu. Alman Federal Mahkemesi de, 17 Ocak 2023’te sanığın temyiz başvurusunu reddederek bu hükmü korumuştu.

NE OLMUŞTU?

IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak’taki ilerlemesi sırasında, Irak ordusunun ve peşmergenin çekilmesi sonrasında Musul’u ele geçirerek Ezidilerin anayurdu Şengal’e girmişti. 2 Ağustos’ta bölgeye giren örgüt, 3 Ağustos gününden itibaren Ezidileri katletme politikası izlemişti. Binlerce Ezidi Türkiye ve Suriye’ye kaçmaya çalışırken, erkekler ve erkek çocuklar öldürülmüş; binlerce kadın ve kız çocuk esir alınmıştı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, 2019 yılında 3 Ağustos gününü ‘Ezidi Soykırım Günü’ ilan etti. Birleşmiş Milletler’in yanı sıra ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda, Portekiz, Hollanda ve Belçika’nın dahil olduğu yaklaşık 15 ülke katliamı soykırım olarak tanımış durumda. (DIŞ HABERLER)

Ezidi Soykırımı’nın dokuzuncu yılı: IŞİD’in kaçırdığı kadınların akıbeti hâlâ bilinmiyor

Türkiye, Şengal’deki ‘sağlık ocağı saldırısı’ nedeniyle BM İnsan Hakları Konseyi’ne şikayet edildi

Urfa’da Ezidilere korucu baskısı: ‘Devlet makamları göz yumuyor’

IŞİD’in çocukken kaçırdığı kız kardeşler DNA testiyle kurtarıldı

Rojava’daki IŞİD’cilerin yargılanması: ‘Uluslararası alanda ortak bir görüşte buluşulacaktır’

IŞİD üyesi Alman kadına dokuz yıl hapis: Ezidi kadını üç yıl boyunca ‘köle’ olarak tuttuğuna hükmedildi

IŞİD’in katlettiği 39 Ezidiye ait cenaze, ailelerine teslim edildi

IŞİD’den dokuz sene sonra kurtarılan altı Ezidi kadın ailelerine kavuştu

Artı Gerçek