İddia: Rusya, 3 Ayvazovski tablosunu çaldı

Herson Sanat Müzesi, ressam Ivan Ayvazovksi’nin doğum gününde bir açıklama yaparak müzedeki ressamın müzedeki üç tablosunun Rusya güçleri tarafından çalındığını ileri sürdü.

DUVAR – Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sonrası Rusya’nın işgal ettiği Herson kentindeki sanat müzesinden Ivan Ayvazovksi’ye ait üç tablonun çalındığı iddia edildi.

Novaya Gazeta’nın haberine göre, Herson Sanat Müzesi, 19’uncu yüzyılda yaşamış Rus-Ermeni ressam Ivan Ayvazovksi’nin doğum günü olan 29 Temmuz’da Facebook hesabından yazılı bir açıklama yayınlayarak, Rusya güçlerinin Ayvazovksi’nin üç tablosunu çaldığını iddia etti. “Dünyanın en büyük deniz sanatı ustalarından biri Rusların takıntılı hedefi haline geldi” ifadesine yer verilen açıklamada, ressamın Rusya işgali altındaki başka şehirlerde bulunan eserlerinin de çalındığı, bunlardan üçünün Herson’da olduğu iddiası dile getirildi.

Bu bağlamda Rusya’nın Herson Sanat Müzesi’nden üç tabloyu çaldığı öne sürülen açıklamada, çalındığı iddia edilen tabloların isimleri “Fırtına Diniyor”, “Mehtaplı Gecede Odessa Manzarası” ve “Deniz” olarak açıklandı. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/iddia-rusya-3-ayvazovski-tablosunu-caldi-haber-1630951