Ermeni lobisine boyun eğdiler: Disney Plus’ta yayınlanması planlanan ‘Atatürk’ dizisi yayınlamadan yayından kaldırdı

Disney Plus’ın ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisinin FOX TV’de yayınlanmasına karar verildi. Dizi, daha sonra hazırlanacak özel montajlı yenilenmiş haliyle sinemada gösterime girecek. Disney Plus, 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. Amerika Ulusal Ermeni Komitesi dizinin iptal edilmesine yönelik kampanyalara boyun eğen Disney Plus’ın, diziyi sahibi olduğu sahibi olduğu FOX TV’de yayınlama kararı aldığı öğrenildi.

Sinemada da gösterime girecek

Yeni Şafak’tan Sevda Dursun, sekiz milyon dolar harcanan yapımın ve kadrosunda Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Berk Cankat, Esra Bilgiç gibi önemli oyuncuların rol aldığı ve yapımın 3 Kasım’da film olarak sinemalarda da göstereceğini belirtti. ‘Bu sansür PR cümleleri ile örtbas edilmek istenecek’

Öte yandan, Ermeni lobisine boyun eğilen bu karar bazı çevrelerce ‘dizi içerik stratejisi gereği 85 milyonun izlemesi için kanal değiştirdi’ şeklinde lanse edilmeye çalışıldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, “Disney Plus, Ermeni lobisine boyun eğdi ve ‘Atatürk’ dizisini yayınlamadan yayından kaldırdı. Dizi, Disney’in sahibi olduğu FOX’da yayınlanacak. Şimdi bu uluslararası sansür, ‘Atatürk dizisi herkes izlesin diye açık kanala alındı’ şeklindeki PR cümleleri ile örtbas edilmek istenecek, reklamlar verilecek, fenomenlere, ünlülere tweetler attırılacak ve somunda da Disney’e “ticari fedakarlığı(!)” için methiyeler dizilecek.” ifadelerini kullandı. Disney Plus, Ermeni lobisine boyun eğdi ve ‘Atatürk’ dizisini yayınlamadan yayından kaldırdı. Dizi, Disney’in sahibi olduğu FOX’da yayınlanacak. Şimdi bu uluslararası sansür, “Atatürk dizisi herkes izlesin diye açık kanala alındı” şeklindeki PR cümleleri ile örtbas edilmek… https://t.co/jF3FXkv9xG — Ersin Çelik (@ersinceliq) August 1, 2023 Yeni Şafak