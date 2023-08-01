Erdoğan yeniden Zengezur’u gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine dair normalleşme sürecinin de ele alındığı kabulde, Erdoğan, Zengezur Koridoru’nun ivedilikle açılmasının ve kapsamlı barış anlaşmasının bir an önce hayata geçmesinin, normalleşme süreci için önemli olduğunu söyledi.

Nahcivan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlaması hedeflenen ve Ermenistan topraklarında geçmesi öngörülen Zengezur Koridoru projesine Ermenistan hükümeti karşı çıkıyor. Ermenistan, topraklarında geçecek ancak kontrolü altında olmayacak projenin 9 Kasım 2020’de Ermenistan, Azerbaycan, Rusya arasında imzalanan üçlü anlaşmada yer almadığını vurguluyor. Söz konusu projeye İran da karşı çıkıyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28949/erdogan-yeniden-zengezur-u-gundeme-getirdi