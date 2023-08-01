3 Ermeni grandmaster FIDE sıralamasında ilk 100’de

Uluslararası Satranç Federasyonu (FİDE) güncellenen sıralama tablosunun ilk 100’ünü yayınladı. Erkekler sıralamasında İlk 100’de 3 Ermeni grandmaster dahil edildi.

Satranç oyuncusu Gabriel Sargsyan (2692) 47., Hayk Martirosyan (2683) 54., Hrant Melkumyan ise (2650) 94. sıralarda yer alıyorlar.

FİDE kadın sıralamasında ilk 100’e Ermenistan’dan 4 temsilcisi dahil edildi. Grandmaster Elina Danielyan (2416) 40. sırada yer alıyor. Lilit Mkrtchyan (2389) 58. Anna Sargsyan (2354) 91. ve Mariam Mkrtchyan( 2353) 92. sırada yer alıyorlar.

Hatırlanacağı üzere. Geçen ay Ermenistan’ı temsil eden 4 grandmaster FIDE erkekler sıralamasında ilk 100’e dahil oldu: Gabriel Sarkisyan, Hayk Martirosyan, Hrant Melkumyan ve Shant Sarkisyan.

ERMENİ HABER AJANSI