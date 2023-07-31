PKK’dan kaçıp gitmişlerdi… Avrupa’dan köye dönüş

PKK terörü nedeniyle Almanya, Belçika ve Hollanda’ya göç eden Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı 99 haneli Mağara Köyü’ne geri dönüş, İçişleri Bakanlığı’nın Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi ile başladı. Şırnak Valiliği ile İdil Kaymakamlığı’nın daveti üzerine 5 aile köye geri döndü.

Şırnak’ta terör örgütü PKK’nın 1980 ve 1990’lı yıllardaki saldırıları nedeniyle Ezidilerin terk etmek zorunda kaldığı İdil ilçesinin 99 haneli Mağara Köyü’nde sağlanan huzurla yaşam yeniden başlıyor. İçişleri Bakanlığı’nın Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı köyün Almanya, Belçika ve Hollanda’da yaşayan sakinleriyle iletişime geçti. Huzurun sağlandığı ve terörden arındırılan köye geri dönmeleri için yapılan davet üzerine ilk etapta 5 aile geri dönmeyi kabul etti.

40 SENEDİR HASRETTİK

Almanya’da yaşayan Nusrettin Genç (67), 1980’li yıllarda yaşanan terör saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Devlet bize çok imkân verdi. Elektriğimizi, suyumuzu, kanalizasyonumuzu yaptılar. Avrupa standardına göre yapmışlar. Sağ olsunlar. Daha da gurbette yaşamak istemiyorum. 5-10 ailemiz daha var, onlar da gelecekler. Çok mutluyuz. Şimdi burada Süryaniler, Sünniler, Ezidiler var. Kardeş gibi yaşıyoruz. Öyle bir ayrım yok. Şimdi kendimi güvenli hissediyorum. Devlet arkamızda” dedi. Almanya’da yaşayan Gazel Genç ise, “40 senedir oraya gittik. 8 çocuğum var. Biz buraya tekrar geldik. Burası bizim köyümüz, taşımız toprağımız. Buraya geldiğimde sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Kendimizi çok güvenli hissediyoruz” diye konuştu.

31’İ YERLEŞİMEHAZIR

Köyde, valilik ve kaymakamlıkça, tarihi dokuya zarar verilmeden restorasyon, yol, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları da yapılıyor. Tarihi dokunun korunması amacıyla köyün içerisine yeni yapı yapılmasına izin verilmiyor. Yeni ev yapmak isteyenlere, köyün yakınlarında imara uygun yeni bir alan belirlenecek. Köyde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Biz Anadolu’daki vatandaşlarımızın özgürce yaşamaları için mutlaka köylerine geri dönmelerini, köylerini sahiplenmelerini özgürce yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Kentte 47 kapalı Köy bulunuyor, bunların 31’i yerleşime uygun hale getirildi” dedi.

MAĞARA KÖYDE YAŞAM YENİDEN BAŞLIYOR

Köyde yaşayanlar 1940 yılına kadar mağaralarda yaşam sürdü. Daha sonra mağaraların üzerine tarihi yapılar inşa etmeye başladı. Köydeki çoğu evin altında metrelerce uzunlukta mağara bulunuyor.

Hürriyet Gazetesi