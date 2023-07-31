Papa’nın 161 milyon euroluk ziyaretine ‘paradan halı’yla protesto

Reuters’ın haberine göre, Bordalo II, Portekiz hükümeti ve yerel yönetimlerin Papa’nın ziyareti için harcayacağı parayı eleştirmek için ‘banknottan halıyı’ hazırladı. Papa Franciscus’un Dünya Gençlik Günü için bir araya gelecek genç Katoliklere katılacağı ve etkinliğin yüz binlerce hacıyı bir araya getireceği ifade edilirken, Papa’nın halka hitap edeceği alana halıyı seren sokak sanatçısı, yapılacak yürüyüşü ‘utanç yürüyüşü’ olarak niteledi.

‘PEK ÇOK KİŞİ EVİNİ, İŞİNİ, ONURUNU KAYBETMEMEYE ÇALIŞIRKEN…’

Ocak ayında yapılan resmi hesaplara göre, Papa Franciscus’un Portekiz ziyaretinin ülkeye 161 milyon euroya mâl olması bekleniyor. Bu meblağ ise Portekiz hükümeti, Katolik Kilisesi, Lizbon ve Loures şehir konseyleri tarafından karşılanıyor. Papa’nın ziyareti için yapılacak bu harcamayı Instagram hesabından eleştiren “Bordalo II” mahlaslı Artur Bordalo, “Pek çok kişi evlerini, işlerini, onurlarını kaybetmemek için uğraş verirken bu ziyarete sponsor olmak için milyonlarca euroluk kamu fonu harcandı” diye yazdı.

Portekiz hükümeti ve Lizbon Şehir Konseyi, Papa’nın gezisi için yapacakları harcamalar için 2022 yılından bu yana eleştirilirken, Bordalo II’nin halı protestosu hakkında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, ‘sanatçının endişelerini dile getirmek için sesini kullandığını ve böyle etkinlikler için bu tarz protestoların yapılmasının normal olduğunu’ söyledi. (DIŞ HABERLER)

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